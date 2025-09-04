Ni dos grandes sismos, ni la pandemia de COVID-19 lograron detener al Metro de CDMX: Adrián Rubalcava.

“Ni los dos grandes sismos que sacudieron a la Ciudad de México en 1985 y 2017, ni la pandemia de COVID-19 lograron detener al Metro”, afirmó Adrián Rubalcava Suárez, director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), al celebrar los 56 años de operación.

En ese sentido, destacó que el transporte colectivo lleva 20 mil 400 días de servicio ininterrumpido, con una plantilla de cerca de 13 mil trabajadores sindicalizados, respaldados por el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC (SNTSTC).

“Desde aquel 4 de septiembre de 1969 hasta hoy, 4 de septiembre de 2025, han transcurrido más de 20 mil 400 días de servicio ininterrumpido, en los que se han transportado más de 68 mil 400 millones de pasajeros”, indicó.

Además, destacó el reciente acuerdo histórico con el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transportes Colectivo, liderado por Fernando Espino Arévalo, para optimizar el servicio.

Adrián Rubalcava Suárez mencionó que el Metro ha sido el corazón que late bajo la Ciudad de México, conectando a millones de personas, al unir su camino.

“El Metro es más que un transporte: es comunidad, unión y familia. Durante 56 años ha sido el corazón que late bajo la Ciudad de México, conectando sueños, acercando familias y acompañando la vida de millones de personas”, dijo.

Por último, destacó que el Metro de la CDMX es más que un transporte público, “es una familia que avanza unida, con orgullo y con esperanza”.

