Morena remueve a Eduardo Cervantes, su primer líder del partido en CDMX

Eduardo Cervantes Díaz Lombardo, fundador y primer dirigente de Morena en la Ciudad de México, fue removido de presidir el Programa de Formación de Formadores en la capital 11 días después de lanzar una serie de críticas sobre la democracia y congruencia del partido. La bancada capitalina del guinda rechazó que se trate de un acto de censura, como él denunció.

En una publicación en redes sociales, el político informó que el 4 de septiembre de 2025 fue informado de ser separado del cargo. La decisión, apuntó Eduardo Cervantes, fue tomada por Héctor Díaz Polanco, actual presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la CDMX. Así como de “una parte de sus integrantes” del CEE.

“Lo anterior fue debido a las ideas y opiniones vertidas en el canal de YouTube de ‘La Chilanguera’, en la que expresé ideas y opiniones críticas a la falta de democracia interna en MORENA. Y al hecho de que muchos de sus miembros en posiciones de poder son contrarios a los fundamentos y objetivos del proyecto de transformación de nuestro país”, expresó Cervantes en su cuenta de Facebook.

Uno de los mayores críticos internos de Morena, Eduardo Cervantes fue el primer dirigente del partido en el entonces Distrito Federal, de 2012 a 2015, cuando renunció por “diferencias insuperables con la dirección de facto en el DF y por dignidad”, haciendo alusión a la dirigencia nacional.

Compañeras y compañeros: Me permito informarles, que el pasado de 04 de septiembre fui informado de mi separación de la... Publicado por Eduardo Cervantes Díaz Lombardo en Viernes, 5 de septiembre de 2025

Fue sustituido por Martí Batres, quien era dirigente nacional morenista. Héctor Díaz Polanco en aquel entonces era presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en el partido.

Eduardo Cervantes calificó la remoción de su puesto por parte del comité de Morena como un castigo y un acto de censura.

“Lamentable autoritarismo, censura y castigo al trabajo colectivo de formación política que se venía realizando. La moneda está en el aire…”, sentenció.

Al ser consultado al respecto en la Chilanguera del 7 de septiembre, el vocero del grupo parlamentario en el Congreso de la CDMX, Paulo García no confirmó la remoción, pero aseguró que no ha sido removido de la militancia del partido.

“La única forma en la que pueden remover a alguien Morena es a través de un procedimiento en la Comisión de Justicia. Hasta donde yo tengo conocimiento no hay un sólo ejercicio contra suya”, comentó a La Razón.

Asimismo, el diputado local por Morena rechazó que la remoción de Cervantes fuera un acto de censura, como él lo aseguró.

“Yo no lo veo como censura. Él siempre ha sido un compañero que se ha expresado de manera libre y podrá seguir manifestándose en sus espacios personales, redes sociales y en eventos del partido. No hay censura ni contra él ni contra nadie”.

Declaraciones polémicas

El 24 de agosto de 2025, durante la conferencia Chilanguera, organizada por los diputados locales de Morena, Cervantes aseguró que el partido tiene el riesgo de perder la gobernanza en las alcaldías Xochimilco, Álvaro Obregón, Azcapotzalco e Iztacalco, actualmente dirigidas por las morenistas Circe Camacho, Javier López Casarín, Nancy Núñez y Lourdes Paz, respectivamente.

Aunque el político fue invitado a presentar el Programa de Formación de Formadores, un plan de formación de comités de base en colonias, barrios y pueblos para fortalecer la democracia interna de Morena, enfatizó que estos riesgo de perder alcaldías se deben a la falta de organización de la militancia.

“Recuerdo una cosa que le comentó el expresidente a Claudia Sheinbaum: Que se perdieron nueve alcaldías por falta de trabajo territorial y organización de la base y de la militancia. Por eso estamos replanteando el tema de los comités de base, porque la política no se soluciona arriba, sino abajo”, explicó.

Eduardo Cervantes además reconoció que hubo acarreo en el proceso de afiliación del partido durante las elecciones estatales de 2025.

Esta es la participación de Eduardo Cervantes Díaz Lombardo en #LaChilanguera



Ha provocado un intenso debate entre las bases Obradoristas de Morena.



Si deseas verla completa, está en mi canal de Youtube. pic.twitter.com/VaEjuJOjrm — Gustavo García (@GustavoGarciaMH) August 27, 2025

Por último declaró que “el enemigo del partido está dentro, ya que hay mucha gente que miente, es corrupta y trae una ideología del viejo régimen”. Una de esas personas, refirió Cervantes, es Mario Delgado, ex dirigente nacional de Morena de 2020 a 2024 y actual secretario de Educación.

“Uno de los que desmanteló, ni modo perdón, la organización de Morena es ahora secretario de Educación Pública. Es una vergüenza”, dijo.

Al día siguiente de las críticas de Eduardo Cervantes, Héctor Díaz-Polanco, dirigente actual del partido en la CDMX, aseguró que las declaraciones de su compañero fueron a título personal.

“Su tarea era informar exclusivamente sobre el plan de formadores, pero hizo un conjunto de juicios que son, por supuesto, opiniones personales. No es el punto de vista del Comité Estatal, que tiene la mejor opinión de nuestras alcaldías”, comentó Díaz Polanco al terminar una sesión plenaria local del partido

En 2020, durante un foro interno del partido, Eduardo Cervantes declaró “De seguir con el crudo pragmatismo de ganar elecciones sin atender la razón de ser de la 4T, ¿no se pierde ganando? ¿Qué le depara el futuro al partido y al movimiento una vez que Andrés Manuel concluya su periodo?”. Cinco años después, Cervantes sólo podrá saber las respuestas fuera de cancha de ahora en adelante.

📢 Comunicado | Morena CDMX



Ante las recientes declaraciones del C. Eduardo Cervantes en “La Chilanguera”, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México precisa que dichas expresiones corresponden únicamente a una opinión personal y no representan la postura… pic.twitter.com/5Rxu5c9Vrw — Morena CDMX (@MorenaCiudadMex) August 26, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT