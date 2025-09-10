Hay al menos 8 menores entre los heridos tras explosión de pipa en puente de La Concordia

Al menos 8 menores entre los heridos de la explosión de pipa en puente de La Concordia.

La explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia y la Calzada Ignacio Zaragoza dejó al menos 3 muertos y 70 heridos, entre los cuales hay 8 menores de edad, mismos que ya son atendidos.

De acuerdo con la lista de heridos, difundida por el Gobierno de la Ciudad de México, al menos 5 de los menores son masculinos, 2 femeninos y uno no está determinado.

Los infantes son atendidos en al menos 5 hospitales, en donde se les brinda atención médica y los revisan para un eventual traslado, si lo requieren.

Los nosocomios a los que ingresaron los niños son los siguientes:

Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)

Hospital de Tacubaya

Hospital General de Zona 53 en Los Reyes La Paz

Hospital Regional Zaragoza ISSSTE

Hospital General José María Morelos y Pavón

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que todas las víctimas de la explosión de la pipa de gas LP en el puente de La Concordia y la Calzada Ignacio Zaragoza van a recibir apoyo.

Así ocurrió el accidente de la pipa de gas en el puente de La Concordia

El accidente ocurrió la tarde de este miércoles 10 de septiembre del 2025, cuando una pipa que transportaba más de 49 mil litros de gas volcó cerca del puente de La Concordia.

Las llamas alcanzaron los 30 metros de altura y afectaron a más de 20 automóviles que se encontraban en la zona. Además, se reportaron 2 personas como desaparecidas.

En redes sociales circularon videos que daban cuenta de la tragedia ocurrida después de las 14:20 horas de hoy. También, los materiales que se compartieron mostraron cómo la gente buscaba resguardo ante la magnitud del accidente.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno. ı Foto: David Patricio / La Razón

El Gobierno de la Ciudad de México habilitó un número telefónico para la búsqueda de familiares afectados por la explosión de una pipa de gas LP en el puente de la Concordia.

55 56 83 22 22

Al momento, ya se comenzó una investigación para tratar de deslindar responsabilidades y conocer qué generó la volcadura de la pipa de gas.

JVR