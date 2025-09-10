Sheinbaum lamenta la muerte de 3 personas tras explosión de pipa de gas; ‘externamos nuestra solidaridad’, dice

Sheinbaum lamenta la muerte de 3 personas tras explosión de pipa de gas en inmediaciones del puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó la explosón de una pipa de gas LP en Iztapalapa, Ciudad de México, que provocó la muerte de 3 personas y dejó un saldo de 70 heridos, según cifras difundidas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“Externamos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de tres personas lamentablemente fallecidas y los lesionados, derivado de la explosión de una pipa en Iztapalapa”, dijo por medio de redes sociales.

La mandataria federal mencionó que la Coordinación Nacional de Protección Civil, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa y la red de hospitales del Gobierno de México colaboran con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y las autoridades de la Ciudad de México para atender a las y los afectados.

Además, expresó un reconocimiento a los cuerpos de emergencia que se movilizaron para brindar atención.

Esta tarde, una pipa de gas LP explotó mientras circulaba por el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, y en los límites con el Estado de México.

La fuga de gas y el estallido provocaron llamas superiores a los 30 metros de altura y alcanzaron varios metros alrededor, dejando 70 personas heridas de entre seis meses y 60 años de edad, de las cuales tres ya perdieron la vida.

Hasta el momento, las autoridades han difundido una lista preliminar de las personas que están hospitalizados en diferentes nosocomios.

Lista actualizada de hospitalizados tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa. ı Foto: Especial.

Hasta el momento, no está claro si la repetición de al menos 3 nombres en la lista disminuya el número de las personas heridas a 67 o corresponda al número de muertos tras el accidente ocurrido después de las 14:20 horas de este 10 de septiembre del 2025.

Sin embargo, la mandataria capitalina dijo que el listado puede ir cambiando conforme pase el tiempo, de acuerdo con las necesidades médicas de los ingresados, es decir, los traslados que necesiten los hospitalizados.

Además, el Gobierno de la Ciudad de México habilitó un número telefónico para la búsqueda de familiares afectados por la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia.

55 56 83 22 22

