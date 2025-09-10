¿Qué le pasó y dónde está el chofer de la pipa que explotó en Puente de la Concordia?

Lo que se sabe del chofer de la pipa que explotó en Puente de la Concordia

Tras el impactante accidente en el que una pipa de gas LP explotó en el Puente de la Concordia, una de las preguntas que más causó revuelo era ¿Dónde está y qué pasó con el chofer de la pipa?

Durante varias horas se dieron a conocer las cifras preliminares de los heridos de gravedad, quienes fueron trasladados a diversos hospitales, sin embargo, no se tenía información sobre el conductor de la unidad del siniestro.

¿Qué le pasó al chofer de la pipa de gas que explotó?

El Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, informó que el chofer de la pipa se encuentra herido, pero está muy grave.

El funcionario señaló que en una primera instancia el conductor fue trasladado a un hospital del Estado de México, pero después fue llevado al hospital de Magdalena de las Salinas del IMSS.

▶ #Video | 67 personas lesionadas y tres fallecidas es el nuevo saldo preliminar de la explosión de una pipa en el distribuidor vial Concordia, informó la jefa de gobierno Clara Brugada (@ClaraBrugadaM)#Iztapalapa #LaConcordia #Explosión #clarabrugada



📹: David Patricio… pic.twitter.com/Do2mhT0p4W — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 11, 2025

Por el momento se desconoce la identidad del conductor de la pipa, pero las autoridades ya difundieron la lista de los heridos que encuentran en diferentes hospitales la Ciudad de México y con base en la información que dieron las autoridades, el único paciente que se encuentra en el nosocomio Magdalena de las Salinas es Armando Santillán de 49 años de edad.

No está confirmado que él sea el conductor porque el secretario de Seguridad dijo que antes estuvo internado en un nosocomio del Estado de México, pero con base a la lista de los lesionados actualizada es la única persona que está internada en ese hospital.