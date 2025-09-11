‘Nos dijeron que nos pasáramos a despedir’: desgarradores testimonios de víctimas de explosión de pipa

Luego de la fuerte explosión de una pipa de gas LP en las inmediaciones del Puente de la Concordia, 94 personas resultaron lesionadas de las cuales ocho murieron en hospitales.

La tragedia ocurrida la tarde del 10 de septiembre cimbro a cientos de que transitaban por la zona cercana al metro Santa Martha, testigos que se encontraban en la zona y familiares de los heridos relatan los hechos desgarradores que han dejado una huella en la capital del país.

Tal es el caso de Beatriz, madre de un joven de 15 años, quien cuenta en entrevista con medios de comunicación que su hijo regresaba de la escuela y al parecer corrió para alejarse la explosión, sin embargo, fue alcanzado por la onda y sufrió quemaduras en el 8% de su cuerpo.

La madre asegura que lo poco que platicó con el menor fue sobre el dolor que este siente en su cuerpo. “Es muy estudioso”, explica Beatriz.

▶️#VIDEO | Beatriz, madre de un joven de 15 años, víctima de la explosión de una pipa con gas LP en el Puente La Concordia, revela el estado de salud de su hijo



📹: @IvanOrtizM9 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/e4GJTxQOaP — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 11, 2025

Jaqueline Martínez Llanos hermana de Giovanni Martínez Llanos, contó para La Razón, como fueron los momentos en los durante y después de la explosión.

Giovani es estudiante y se dirigía a sus clases, mientras que su hermana se encontraba en el trolebús elevado en una estación previa a la zona cero en el momento de la explosión. Explica que inmediatamente pensó en su hermano, por lo que intentó localizarlo en reiteradas ocasiones, sin éxito.

Actualmente, su hermano se encuentra hospitalizado en la clínica Magdalena de las Salinas del IMSS y se presenta grave pues tiene 99% de la superficie de su cuerpo con quemaduras y continúa recibiendo tratamiento por parte del IMSS.

Jaqueline relata que lo último que supo de su hermano fue que: ‘Estaba muy grave, que ya se iba a ir, que nos pasáramos a despedir de él’.

▶️#VIDEO | Jaqueline Martínez Llanos hermana de Giovanni Martínez Llanos da testimonio de lo que ella vivió durante la explosión de la pipa que transportaba Gas LP el día de ayer cerca del Puente de La Concordia.

Su hermano actualmente se encuentra hospitalizado en la clínica…



Su hermano actualmente se encuentra hospitalizado en la clínica… pic.twitter.com/ufrV8Zd5oc — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 11, 2025

Por su parte, vecinas y vecinos solidarios acudieron desde muy tempranas horas al Hospital General de Zona 53 del IMSS y diversos hospitales para regalar alimentos y agua a familiares que continúan en espera de saber más de sus familiares.

Inclusive aún hay familias como la de Ana Daniela Barragán Ramírez que aún se encuentran en búsqueda de la menor y han relatado a diversos medios su travesía buscando información que los lleve con el paradero de la menor.

▶️#VIDEO | Vecinas y vecinos solidarios acuden al Hospital General de Zona 53 del IMSS a regalar alimentos y agua, en apoyo a los familiares de las víctimas de la explosión en el Puente de Concordia que fueron ingresados ahí.



📹: @IvanOrtizM9 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/fCLRmKrphj — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 11, 2025

