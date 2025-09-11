Lista actualiza de hospitalizados y dados de alta de Hoy 11 de septiembre tras explosión de pipa

Explosión de pipa de gas en inmediaciones del puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

La explosión de una pipa de gas LP en el Puente de La Concordia en Iztapalapa dejó diversas afectaciones en la zona, equipos de emergencia laboraron desde el primer momento para ayudar a la población que se encontraba en la zona.

Desde la tarde de ayer, la Jefa de Gobierno, Clara Brigada ha actualizado la información respecto a los heridos, hospitales en donde se encuentran y demás información.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria capitalina informó que al momento hay 94 personas lesionadas, de las cuales suman ocho personas fallecidas.

Explicó que, de las 67 personas hospitalizadas, 22 se encuentran en estado crítico, seis graves y 39 en estado delicado. Mientras que 19 personas más han sido dadas de alta.

¿Qué hospitales atienden a los heridos?

Los hospitales que recibieron lesionados son los siguientes:

Hospital General José María Morelos y Pavón

Clínica Hospital Emiliano Zapata

Hospital General de Zona 53 en Los Reyes La Paz

Hospital Regional Zaragoza ISSSTE

Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea)

ISSSTE de Tláhuac

Hospital General Iztapalapa

Hospital Rubén Leñero

Hospital Magdalena de las Salinas

Hospital Balbuena

Hospital General Regional 197 Texcoco

Unidad Médico Familiar 31 Ermita

Hospital General Regional 2 Villa Coapa

