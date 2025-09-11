Lista actualiza de hospitalizados y dados de alta de Hoy 11 de septiembre tras explosión de pipa

La explosión de una pipa de gas LP en el Puente de La Concordia en Iztapalapa dejó diversas afectaciones en la zona, equipos de emergencia laboraron desde el primer momento para ayudar a la población que se encontraba en la zona.
Desde la tarde de ayer, la Jefa de Gobierno, Clara Brigada ha actualizado la información respecto a los heridos, hospitales en donde se encuentran y demás información.
Durante una conferencia de prensa, la mandataria capitalina informó que al momento hay 94 personas lesionadas, de las cuales suman ocho personas fallecidas.
Explicó que, de las 67 personas hospitalizadas, 22 se encuentran en estado crítico, seis graves y 39 en estado delicado. Mientras que 19 personas más han sido dadas de alta.
¿Qué hospitales atienden a los heridos?
Los hospitales que recibieron lesionados son los siguientes:
- Hospital General José María Morelos y Pavón
- Clínica Hospital Emiliano Zapata
- Hospital General de Zona 53 en Los Reyes La Paz
- Hospital Regional Zaragoza ISSSTE
- Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea)
- ISSSTE de Tláhuac
- Hospital General Iztapalapa
- Hospital Rubén Leñero
- Hospital Magdalena de las Salinas
- Hospital Balbuena
- Hospital General Regional 197 Texcoco
- Unidad Médico Familiar 31 Ermita
- Hospital General Regional 2 Villa Coapa
