PAN CDMX denuncia uso faccioso de la justicia; afirman que Víctor Hugo Romo intenta amedrentar a servidores públicos

El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México denunció el uso indebido de la justicia por parte de Víctor Hugo Romo y Cecilia Vadillo. Romo presentó un punto de acuerdo para realizar persecución institucional contra el alcalde y funcionarios de Miguel Hidalgo.
Además, días atrás Romo y Vadillo anunciaron una supuesta “Patrulla Anticorrupción” que fue denunciada ante la Comisión de los Derechos Humanos de la CDMX. Desde tribuna, la diputada Laura Álvarez afirmó respecto a esta “Patrulla Patito” que Romo carece de autoridad moral para hablar de corrupción y recordó los desfalcos durante su gestión como delegado: la remodelación fantasma del Mercado Escandón por 40 millones; investigaciones por el uso indebido de “la Empleadora” con fines electorales; así como anomalías por 50 millones de pesos detectadas por la Secretaría de la Función Pública durante su gestión.
“Disfrazaron una camioneta de patrulla, le taparon las placas y le pusieron logotipos y torreta; además, ellos se disfrazaron con chamarras y logos como los que usa la policía, y se presentaron en domicilios particulares a realizar supuestas verificaciones. Esta “Patrulla Patito” es ilegal, irresponsable y es un abuso de funciones”, señaló Álvarez Soto.
El diputado Ricardo Rubio destacó que los diputados del PAN presentaron su propio Punto de Acuerdo, para que la Fiscalía y la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México investiguen y realicen los procedimientos correspondientes contra Víctor Hugo Romo y Cecilia Vadillo por posibles delitos y faltas administrativas por simulación de verificaciones, uso de emblemas y vehículos que confunden a la ciudadanía. “Romo y Vadillo deben abstenerse de realizar actos para los que no tienen facultades” advirtió Rubio.
Los legisladores del PAN cerraron filas. América Rangel sostuvo que, frente a las mentiras de Romo, la administración 2021–2024 de Miguel Hidalgo sí actuó con rigor en Lafontaine 110 mediante clausuras, multas y sanciones; Claudia Pérez, Raúl Torres, Liz Salgado, Andrés Sánchez Miranda y Diego Garrido llamaron a dejar de lado el show y enfocarse en atender la seguridad, salud y rendición de cuentas.
El diputado Diego Garrido por su parte señaló “Distraen a la gente para desviar la atención de su narco partido, ¿Dónde están los responsables del huachicol fiscal? Los temas que nos deben ocupar como diputados son la seguridad y salud, no las fobias y obsesiones particulares”.
Para el PAN la corrupción se combate con legalidad, transparencia e instituciones, no con patrullas falsas ni simulaciones. Exigimos detener el uso faccioso de la justicia y privilegiar la ley por encima de intereses personales.