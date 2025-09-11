Transportadora Silza activa tres pólizas de seguros tras explosión de pipa

Tras la explosión de una pipa de gas LP en inmediaciones del puente de La Concordia, la tarde del miércoles en Iztapalapa, la Transportadora Silza indicó que activó tres pólizas de seguro, y que como empresa, “asumiremos con plena seriedad nuestra responsabilidad social y legal frente a lo sucedido”.

“Hemos puesto en marcha, los protocolos de apoyo a las familias involucradas, así como también, se han activado las 3 pólizas de seguro con las que cuenta el tracto camión involucrado, para hacer frente de manera oportuna a las necesidades que requiere este caso”, indicó en un comunicado a través de @Silzatransporta, en la red social X, cuenta que fue creada hoy.

En su comunicado detalló las siguientes pólizas activadas:

a. Póliza de Responsabilidad Civil por el uso y manejo de Gas L.P., con vigencia del 10 de noviembre del 2024 al 10 de noviembre del 2025, contratada con Chubb Seguros México S.A., la cual incluye daños a terceros, daño moral y daños ecológicos.

b. Póliza de seguro, con vigencia de 15 de diciembre de 2024 a 15 de diciembre de 2025, por conceptos de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros, póliza contratada a la empresa Qualitas.

c. Póliza de Responsabilidad Civil de Transportistas, con vigencia del 30 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2025, póliza contratada por la empresa AXXA Seguros.

El comunicado de Silza en redes sociales ı Foto: Captura de pantalla

Asimismo, expresó su “más profundo pesar por este terrible acontecimiento”, en el que hasta el momento han perdido la vida 4 personas y 90 más están lesionadas.

“En primer lugar, extendemos nuestro sincero apoyo y acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias en este difícil momento. También manifestamos nuestra preocupación por la salud de todas las personas lesionadas, incluyendo la de nuestro chofer, quienes se encuentran recibiendo atención hospitalaria”, indicó.

Finalmente expresó compromiso de colaborar con las autoridades correspondientes, garantizando en todo momento, el cumplimiento de la normatividad vigente en el desarrollo de nuestras actividades.