Desde víveres hasta abrazos dan a víctimas

La ayuda de los capitalinos continuó ayer. Decenas de personas, en distintos hospitales, entregaron alimentos y hasta abrazos a las familias de las víctimas de la explosión de la pipa de gas LP, en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Cristian Ramírez acudió a otorgar tortas y aguas a los familiares que esperaban noticias de las personas que tienen hospitalizadas en la unidad del IMSS Magdalena de las Salinas. Dijo que es una labor que realiza su familia siempre que tienen oportunidad y no solamente en momentos trágicos, también el día de San Judas y el día de la Virgen de Guadalupe.

El Tip: elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana instalaron un módulo afuera del Hospital Rubén Leñero para la entrega de alimentos y agua y otros víveres.

“Obsequiamos un pequeño alimento para los familiares de las personas del acontecimiento de la pipa. No es la primera vez, tratamos de apoyar a toda esa gente que necesita apoyo. Yo creo que con una torta y un agua pudieran sanar algo que a nadie se le deseé”, dijo a La Razón.

Ahí mismo, Daisy Soledad y María Dolores acuden a entregar comidas calientes. Indicaron que ellas son devotas a San Judas Tadeo y que cada 28 de octubre entregan alimentos, pero en esta ocasión su espíritu de ayuda es lo que las impulsó.

En el Hospital Rubén Leñero, vecinos de la zona asistieron para repartir alimentos y cualquier otro enser que pudieran necesitar las víctimas. Algunos incluso portaron cartulinas para abrazar a quien, en este momento difícil, lo quisiera.

“Si necesitas un abrazo, acércate, te lo doy con cariño y de corazón. Te apoyamos”, decía la cartulina de una joven.