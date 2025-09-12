Se disparan 14.9% quejas ante CDHCM

La activista Jen Mulini intenta cruzar una calle, el 17 de octubre de 2024.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) reportó que en 2023 registró 436 expedientes de queja por posibles violaciones a derechos de las personas con discapacidad imputados a autoridades locales y en un año la cifra subió a 501; es decir, aumentó 14.9 por ciento.

Al presentar el Informe de Actividades 2023-2024, Agenda de Derechos de Personas con Discapacidad, el subdirector de Agendas por la Igualdad y la No Discriminación de la CDHCM, Marco Antonio Hernández Hernández, explicó que la mayoría de los expedientes los iniciaron personas con discapacidad física.

El Dato: Leyes locales indican que las personas con discapacidad deben contar con las condiciones para el libre ejercicio de sus garantías.

“La mayoría de los expedientes fueron iniciados por personas peticionarias con discapacidad física, seguidos por la visual y en tercer lugar la psicosocial”, comentó.

De acuerdo con el documento, de los 436 expedientes de queja registrados en 2023, sólo 26 aún estaban en trámite y el resto había concluido. En el caso de 2024, 403 ya estaban finalizados.

El Censo de Población y Vivienda 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, indica que había, al menos, un millón 703 mil 827 personas que vivían en la ciudad con alguna discapacidad.

1.7 millones de personas con discapacidad habitaban en la CDMX en 2020

De acuerdo con el estudio, las alcaldías cuyas poblaciones totales registran más personas con alguna discapacidad son Iztacalco, con 20.1 por ciento; Magdalena Contreras, con 19.3 y Azcapotzalco, con 19.3.

El estudio de la CDHCM revela que la autoridad de la que registró más quejas son la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Salud.

Además, en 2024 los derechos más mencionados por las personas víctimas de algún acto son a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la salud.

Sobre estos resultados, la ombudsperson, Nashieli Ramírez Hernández, destacó la necesidad de que, con este estudio, haya mayor visibilización de la agenda de los derechos de las personas con discapacidad.

La titular de la CDHCM dijo que es necesario mayor accesibilidad física para este sector de la población y un lenguaje sencillo.

“Déjenme dar como curso a las líneas que empujaron el trabajo, no nada más de estos dos años, sino de estos casi ocho años que me ha tocado administrar aquí en la comisión. Una de las vías de los carriles, es el reconocimiento de la personalidad jurídica.