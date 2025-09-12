Víctimas de explosión de pipa: Solidaridad y larga espera en el hospital Magdalena de las Salinas

Diversas personas acuden a entregar alimentos, agua y otras cosas para apoyar a los familiares de personas que sufrieron quemaduras en la explosión de la pipa del #PuenteDeLaConcordia

La espera es larga este viernes en el exterior del hospital Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde ocho personas lesionadas tras la explosión de la pipa en el Puente de La Concordia reciben atención médica, mientras la solidaridad ciudadana se sigue haciendo presente.

Esta tarde, Jaqueline, la hermana de Giovanni, un joven de 16 años de edad que resultó gravemente lesionado tras la explosión de la pipa el miércoles, y que presenta quemaduras en 98 por ciento de su cuerpo, recibió expresiones de solidaridad de personas que se encuentran en el lugar, previo a ingresar al hospital.

“Dile a tu hermano que estamos orando por él”, pronunció una mujer, mientras la joven recibía un abrazo de otra persona.

TE RECOMENDAMOS: Sigue la investigación Descartan que un bache haya provocado la volcadura de la pipa de gas en puente de La Concordia

▶️#VIDEO | Laura, la hermana de Giovanni, el joven de 16 años lesionado tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, recibió abrazos y palabras de aliento, afuera del hospital Magdalena de las Salinas.



📹: @soytaniagomez / @LaRazon_mx pic.twitter.com/ipo1U1TvSA — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 12, 2025

La solidaridad ciudadana se ha hecho presente a lo largo del día, entre mujeres y hombres tanto jóvenes como de edad avanzada, que acuden ofreciendo apoyo a los presentes: “Una torta con agua, ¿gustan?, ¿Un vaso con atole?”.

Otros ofrecen tacos, refrescos, fruta y hasta camotes.

▶️ #Fotos | En el Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS, personas se solidarizan y realizan la entrega de víveres en apoyo a los familiares de personas que sufrieron quemaduras en la explosión de la pipa del #PuenteDeLaConcordia



📹: @alexdavidaqui / @LaRazon_mx pic.twitter.com/n61QeeUMKo — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 11, 2025

Hubo quién trajo papel de baño para dar, y otros que ofrecen su moto para dar “aventones” o hacer traslado de personas que requieran ir a otros hospitales, de manera gratuita.

“Si necesitas traslado a otros hospitales, te ayudo sin ningún costo”, dice una cartulina pegada en la parte trasera de una moto.

En el lugar no hay claridad aún respecto al estado de salud de quienes reciben atención médica.

#Fotos | Ciudadanos capitalinos continúan apoyando a las familias de las víctimas de la explosión de una pipa con gas LP en el Puente de La Concordia, a las afueras del hospital Magdalena de las Salinas



📸: @soytaniagomez / @LaRazon_mx pic.twitter.com/XzPVLTmmWB — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 12, 2025

El gobierno de la Ciudad de México informó a la una de la tarde que la cifra de fallecidos se había incrementado a 19, sin dar a conocer los nombres de quienes fallecieron.

También dio a conocer que 54 personas continúan internadas en diferentes hospitales, mientras que 22 personas fueron dadas de alta.

▶️#VIDEO | Continúan las acciones de solidaridad por parte de la ciudadanía en el exterior de hospitales donde se encuentran internados los lesionados tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia. En el hospital Magdalena de las Salinas ofrecen agua y… pic.twitter.com/tUU12Kc6uv — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 12, 2025

Por otro lado, continúan los apoyos en la universidades, como en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, en donde “en momentos de necesidad, la comunidad universitaria demuestra su fortaleza Estudiantes de la Fes Zaragoza, se organizaron para reunir víveres e insumos médicos y apoyar a personas afectadas por la explosión en Iztapalapa”, informó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mediante redes sociales.

En momentos de necesidad, la comunidad universitaria demuestra su fortaleza 💙💛. Estudiantes de la @unam_fesz se organizaron para reunir víveres e insumos médicos y apoyar a personas afectadas por la explosión en Iztapalapa > https://t.co/dk9ebHnrtv pic.twitter.com/DqN5JvmjCy — UNAM (@UNAM_MX) September 12, 2025

Así como también en la Fundación Michou y Mau y Shriners Hospital for Children en Galveston, Texas, ofreció ayuda “estamos a disposición de las autoridades federales, estatales y padres de familia para trasladar a las víctimas que cumplan con los criterios para ser atendidas en ese hospital."

La Fundación Michou y Mau es una organización no lucrativa mexicana dedicada a la atención integral de niños y adolescentes con quemaduras severas. Su misión es garantizar que ningún niño mexicano víctima de quemaduras muera por falta de una atención médica especializada oportuna.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL