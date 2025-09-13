Gesta de niños héroes, guía de entrega y servicio al país: Giovani Gutiérrez

Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán, encabezó la ceremonia cívica con la cual se recuerda la defensa del Castillo de Chapultepec en donde los Niños Héroes, cadetes del Colegio Militar, defendieron con su vida a la patria de la invasión norteamericana.

Giovani Gutiérrez, quien pasó lista a los jóvenes cadetes, sostuvo que, quienes se dedican al servicio público, a la tarea de servir, tienen el mejor ejemplo en los Niños Héroes, quienes ofrendaron su vida por el país, por la patria y son guía del compromiso con las tareas públicas y la actitud de servicio a la nación.

“Nos dejan claro lo que debemos hacer como servidores públicos, como personas, como mexicanos que aman nuestra Nación. Al traer a la memoria su valentía, debemos de pensar en el sentido de su acción. Los Niños Héroes nos mostraron que la defensa de México no depende de la edad, ni de la fuerza física, depende del compromiso que nuestros principios de libertad, de justicia, de autonomía” Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoacán



El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez. ı Foto: Cortesía

Acompañado por Heriberto Félix Chassin, secretario técnico de la Secretaría de Gobernación en Coyoacán, el alcalde añadió:

“Hoy en este siglo XXI, nuestro país tiene retos diferentes, nosotros los entendemos y los tenemos que concebir como retos para el futuro que nos desafía y que las nuevas generaciones entienden y que saben que saldremos adelante. Proteger a la Patria significa estudiar con empeño, trabajar con rectitud, cumplir con nuestras leyes y consolidar la unión mexicana, la unión de nuestra gente”, expresó.

Ante su gabinete y acompañado de las y los concejales de Coyoacán, Gutiérrez Aguilar recordó que en 2026, la alcaldía, la ciudad y el país, recibirá el Mundial de fútbol y ello es una oportunidad para que, guardadas las proporciones, como aquellos jóvenes cadetes, se anteponga al país, a la patria, a la nación, con una actitud de servicio, de compromiso y responsabilidad.

“Tal como aquellos jóvenes, nosotros seremos la cara de nuestro país. Nosotros mostraremos al mundo entero qué es Coyoacán, qué es México. Estamos presentes porque las personas que viven en este cachito de tierra, contigo, nosotros somos imparables”, dijo.

Alcaldía Coyoacán rememora a Niños Héroes. ı Foto: Cortesía

En su turno la directora general de Cultura, Hilda Trujillo Soto, comentó que de ese episodio histórico queda la fuerza de los seres humanos, pero también de los testimonios que están resumidos en la cultura.

“Es nuestra historia, son esos vestigios, es esa arquitectura, es la cultura, es el arte, los que nos permiten recordar esas batallas y nos dan fuerza para seguir adelante . Hoy debemos recordar esos valores culturales, artísticos. Nos salva nuestra historia, nuestra cultura, nuestras tradiciones, ahí está nuestra fuerza. Lo que nos queda a los mexicanos y que nos da orgullo, es recordar esos hechos y tener esa fuerza cultural como pocos países en el mundo”, indicó.

Al término de la ceremonia donde se rindieron honores a la bandera y se izó la enseña nacional, fue colocada una corona de flores en memoria de los cadetes del Colegio Militar.

cehr