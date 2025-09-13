Mónica Garza denuncia cobro a senderistas por supuestos guardabosques en el Desierto de los Leones

Durante un paseo por el Desierto de los Leones, la periodista Mónica Garza denunció un cobro injustificado para poder continuar su recorrido por el parque ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, al poniente de la Ciudad de México.

A través de Instagram, la columnista de La Razón explicó que, mientras realizaba senderismo, un hombre las abordó repentinamente para, “manera muy amable”, cobrarle a ella y a sus acompañantes 20 pesos, a cada una, para dejarlas seguir con su caminata.

El supuesto guardabosques, al que la también conductora identificó como “Don Gregorio”, argumentó que el cobró se trataba de una medida recién implementada para garantizar seguridad y servicios médicos en el Desierto de los Leones.

Aunque el hombre aseguró trabajar para la alcaldía Cuajimalpa, no portaba distintivos oficiales ni el equipo necesario para realizar sus funciones, como radios de comunicación.

Mónica Garza subrayó que nunca le habían cobrado por ingresar o recorrer el parque nacional , por lo que cuestionó que, de tratarse de una medida oficial, ni la alcaldía ni el gobierno central hayan informado previamente a los senderistas.

“Don Gregorio no es un hombre que ni sea policía ni traiga sellos de la alcaldía, nada. La cuestión es que hay alguien que está deteniendo a los senderistas cobrando 20 pesos por senderista, diciendo que es una nueva situación de seguridad que han implementado. (...) Esto, pues sin un aviso oficial, está mal. Nunca, para mí, nunca, desde hace muchos años que vengo por aquí, me habían cobrado una cuota para subir a la montaña. 20 pesos no me importan, lo que me importa es saber si esto es oficial, porqué no hay un anuncio oficial para todos los senderistas que solemos venir aquí con regularidad, y si no es oficial tienen que venir a revisar esta montaña porque hay alguien que el está cobrando dinero, y de 20 en 20, pues se hace mucho dinero”, dijo.

Al denunciar los hechos, Mónica Garza instó a las autoridades a que, en caso de tratarse de una medida oficial, dotar a los guardabosques del equipo necesario para apoyar a los senderistas, “empezando por radios, porque no traen radios. Aunque dicen que traen, se lo pedí que me lo mostrara, no traía, como tampoco me pudo mostrar muchas cosas que le pedí que me mostrara, propias de un guardabosques responsable”.

¿Cuánto cobran para entrar al Desierto de los Leones?

El Desierto de los Leones se extiende por mil 529 hectáreas entre las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa, y forma parte de las 27 Áreas Naturales Protegidas de la Ciudad de México.

Al tratarse de un Parque Nacional, con diversos tipos de vegetación, ecosistemas y refugio de numerosas especies como el lince americano o el venado cola blanca, no hay costo de entrada.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr