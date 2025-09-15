Suman 14 fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

Peritos supervisan una de las unidades quemadas el miércoles, en Iztapalapa.

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó que, al corte de las 10:00 horas de este lunes 15 de septiembre, suman 14 fallecidos por la explosión de una pipa en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, ocurrido el pasado miércoles.

A través de una breve publicación en redes sociales, la dependencia capitalina, además, precisó que son 39 personas las que siguen hospitalizadas.

Lo anterior representa una persona menos que la cifra anterior, de 40 personas, que correspondería a la persona que falleció. Mientras tanto, otras 30 víctimas permanecen hospitalizadas.

De acuerdo con la lista que acompañó la publicación, la décimo cuarta persona fallecida fue identificada con el nombre de Jesús Joel G. T., de 40 años, quien perdió la vida en el Hospital General Rubén Leñero.

• 39 personas permanecen hospitalizadas

• 30 han sido dadas de alta

• 14 personas lamentablemente fallecieron

Hasta la tarde del domingo, se contaban 13 fallecidos por el accidente del pasado miércoles, cuando una pipa volcó sobre el puente de La Concordia, en Iztapalapa, y explotó, lo cual, a su vez, provocó una onda expansiva que alcanzó vehículos y transeúntes alrededor.

Desde entonces, autoridades capitalinas han iniciado labores para atender a las personas heridas, así como a los familiares y cercanos de las personas fallecidas. Vecinos y la comunidad en general también se han solidarizado.

Sin embargo, este lunes 15 de septiembre, Iztapalapa volvió a verse afectada, en medio de la atención a la emergencia, pues las fuertes lluvias provocaron severas inundaciones en diferentes puntos de la alcaldía.

