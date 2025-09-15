Vecinos de Álvaro Obregón aprueban construcción de Utopía en el Parque Águilas-Japón

Vecinos de Álvaro Obregón respaldaron la construcción de la Utopía en el Parque Águilas-Japón.

La consulta ciudadana realizada en la Alcaldía Álvaro Obregón concluyó con una mayoría de votos a favor de construir la Utopía en el Parque Águilas-Japón.

De acuerdo con un comunicado de la alcaldía, en el ejercicio participaron 5,310 personas, de las cuales 3,649 se pronunciaron por el sí, 1,628 por el no y 33 votos resultaron nulos. La consulta fue convocada con el objetivo de conocer la postura de la comunidad respecto al proyecto de transformación del espacio público.

Con el respaldo vecinal alcanzado, el siguiente paso será la licitación de la obra por parte del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE). El proyecto contempla la construcción de un complejo con áreas deportivas, culturales y recreativas, con acceso abierto para las familias de la demarcación.

“El resultado de la consulta permitirá que el proyecto avance a la etapa de desarrollo, atendiendo la decisión expresada por las y los vecinos”, informó la autoridad local.

Algunos residentes expresaron su aprobación, aunque con reservas sobre el mantenimiento del espacio. “Está bien que la hagan, siempre y cuando le den mantenimiento”, señaló Consuelo Ortiz, vecina de Lomas de Las Águilas.

