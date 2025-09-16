Fundación Michou y Mau acusa retraso de 3 días en traslado a EU de menor rescatada por su abuela en explosión de Iztapalapa

Fundacion Michou y Mau apoya a menor de edad rescatada por su abuela del puente de La Concordia

La presidenta de la Fundación Michou y Mau para Niños Quemados, Virginia Sendel e Iturbide, afirmó que hubo un retraso de tres días para llevar a cabo el traslado de la nieta de Alicia Matías Teodoro a un hospital especializado en Texas, Estados Unidos, tras la explosión de una pipa de gas LP en la alcaldía Iztapalapa.

En entrevista con Javier Solórzano, para La Razón, la activista reconoció a las autoridades de la Ciudad de México el permitir el transportar a la menor de edad del Centro Médico Siglo XXI al Shriners Hospitals for Children, en Galveston; no obstante, lamentó que no haya sido más rápido debido a los daños por las quemaduras.

“Aquí el problema fue que hubo una tardanza de tres días para que pudiéramos llevarnos a la niña y el tiempo, cuando hay un quemado, va en contra de su salud. Es lo más peligroso. En estos momentos ya están viendo [los especialistas], sobre todo, el daño respiratorio, que es lo que más les interesa, porque, obviamente, estuvo en la concentración de humo fuerte en las vías respiratorias. Eso es lo que más les preocupa, pero que creo que hay muy buenas noticias, nos dan una luz de esperanza”, dijo en entrevista.

La menor de dos años resultó afectada durante la explosión de la pipa de gas de la empresa Silza, el pasado 10 de septiembre en el distribuidor vial de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

Durante el hecho, Alicia Marías Teodoro, quien trabajaba como checadora en la Ruta 71, protegió con su cuerpo a su nieta para protegerla de las llamas. Luego de estar hospitalizada durante dos días, la mujer falleció a causa de las heridas.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, hasta las 22:00 horas de este martes suman 19 personas fallecidas, 35 hospitalizadas y dos más ya dejaron los nosocomios.

Menor rescatada se encuentra “crítica estable”

Virginia Sendel e Iturbide explicó que, luego de que médicos realizaran un procedimiento a la menor, su estado de salud es “crítico estable”.

La Fundación Michou y Mau indicó en un comunicado que la menor requerirá injertos y se evaluó el estado de la vía aérea para “determinar los pasos a seguir con relación a la intubación”.

“Se está considerando crítica estable, está intubada, están determinando, la están revisando en este momento. Está en uno de los mejores centros especializados en atención a niños quemados, en el mundo. Cuando te ponen el ‘estable’ es que va por buen camino, aunque mantienen en crítica para salvarse”, dijo.

Añadió que la Fundación que creó busca trasladar a más niños que resultaron dañados por las llamas, por lo cual llamó a las autoridades de los hospitales a apoyar para atender a los menores de edad.

Los datos de la Secretaría de Salud muestran que hay al menos ocho menores de edad en distintos hospitales en la Ciudad de México y el Estado de México.

“Seguimos en búsqueda de más niños y hospitales que quieran prestarnos a los niños para trasladarlos, si es que lo requieren. Hay varios que están en duda. Tenemos que agradecer al Hospital Siglo XXI, al IMSS, al ISSSTE, a las autoridades estatales, a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México que nos dio todo el apoyo para que la menor se encuentre recibiendo la mejor atención. Ojalá, el resto de los hospitales que todavía tienen niños abrieran las puertas , porque es la diferencia entre tener la mejor atención que puede haber en el mundo”, dijo Sendel e Iturbide.

Mencionó, además, que en México, a pesar de que existe el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados, falta personal y material para atender a los pacientes.

