Hoy No Circula 17 de septiembre 2025: qué autos y placas descansan en CDMX y Edomex

Así aplica el Hoy No Circula este miércoles en la Ciudad de México y el Estado de México.

Tras los festejos patrios y ante la activación del Hoy No Circula, en La Razón te decimos qué vehículos deberán descansar este miércoles 17 de septiembre de 2025 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

El programa tiene como objetivo minimizar y controlar la emisión de contaminantes de vehículos automotores para prevenir la activación de contingencias ambientales.

Las restricciones aplican de lunes a sábado, según el holograma, color de engomado y terminación de placa de vehículos, desde las 05:00 hasta las 22:00 horas en toda la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México.

¿Qué vehículos no pueden circular este 17 de septiembre?

Según el calendario del Hoy No Circula, este miércoles 17 de septiembre de 2025 tienen restringido el tránsito los vehículos con:

Engomado rojo , terminación de placas 3 y 4 con holograma 1 y 2

Placas foráneas, es decir, que no sean de la , es decir, que no sean de la Ciudad de México , Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Foto: X,@CAMegalopolis

¿Qué autos sí pueden circular este 17 de septiembre?

Los vehículos con holograma 0 —cero— y 00 —doble cero—, al igual que los autos eléctricos e híbridos están exentos de las restricciones y pueden circular toda la semana.

Asimismo, también están exentos del Hoy No Circula:

Motocicletas

Taxis

Unidades de transporte público

Vehículos de transporte de carga

Vehículos conducidos por personal del sector salud

Las excepciones son válidas siempre y cuando los vehículos cuenten con el tarjetón autorizado; sin embargo, en caso de la activación de una Contingencia Ambiental, el Hoy No Circula puede modificarse y aplicar nuevas restricciones.

¿En qué municipios el Estado de México aplica el Hoy No Circula?

El Hoy no Circula también aplica para 18 de los 125 municipios del Estado de México, donde, como en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, los vehículos con hologramas 0 y 00 están exentos de las restricciones:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Es importante que los conductores se mantengan informados sobre los días y vehículos que deben permanecer fuera de circulación, ya que no respetar el Hoy No Circula puede derivar en multas.

De acuerdo con los artículos 90 y 118 el Reglamento de Tránsito del Estado de México, las multas por no respetar los lineamientos del programa ascienden a las 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Desde el pasado 1 de febrero, el valor de la UMA es de 113.14 pesos, lo que se traduce en multas de hasta 2 mil 262 pesos el Estado de México; además, los vehículos podrán ser retenidos.

En el caso de la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece que las multas que van desde los 2 mil 262 pesos hasta los 3 mil 394 pesos.

