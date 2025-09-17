No se permitirá impunidad en caso de explosión de pipa de gas en Iztapalapa, afirma Clara Brugada

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que el gobierno capitalino no permitirá impunidad y que se garantizará la reparación integral del daño a las víctimas de la explosión de una pipa de gas LP, en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa.

“En este caso se hará justicia, y ese es nuestro papel como Gobierno de la Ciudad: apoyar a las familias y a las personas que resultaron víctimas”, expresó la mandataria capitalina.

En conferencia de prensa en el Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina informó que 30 personas continúan hospitalizadas en 10 nosocomios de la Ciudad de México, mientras que una menor fue trasladada al Hospital Shriners Children’s, en Texas, Estados Unidos. Asimismo, 33 ya fueron dadas de alta y, hasta el momento, se reporta el lamentable fallecimiento de 20 personas.

TE RECOMENDAMOS: puente de la Concordia Evalúan traslado a EU de 6 menores afectados por explosión de pipa en puente de La Concordia

La mandataria capitalina reconoció el esfuerzo de médicos, especialistas y enfermeras que han estado al frente de la atención a las víctimas, y reiteró “nuestra solidaridad con las familias que hoy sufren esta tragedia y nuestro compromiso de seguir apoyando en todo momento”.

El Gobierno de la Ciudad ha desplegado una red de servidores públicos para dar acompañamiento directo a cada familia afectada, otorgando apoyos emergentes en alimentación, hospedaje, atención en salud mental y asesoría jurídica. “Estos apoyos han sido entregados tanto a personas lesionadas como a familiares de quienes perdieron la vida”, puntualizó.

La Jefa de Gobierno agradeció las muestras de solidaridad de la ciudadanía y anunció la creación de un comité de solidaridad con las víctimas de la explosión del Puente de la Concordia, que tendrá como finalidad recibir y administrar donaciones económicas de forma transparente. Dicho comité estará integrado por representantes de la ONU, la UNAM, Cruz Roja, sociedad civil, empresarios y personalidades reconocidas.

Finalmente, reafirmó que su gobierno continuará apoyando de manera personal a quienes aún permanecen hospitalizados y a sus familias, además de acompañar el trabajo de la Fiscalía General de Justicia en las investigaciones correspondientes.

En su oportunidad, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, informó que las investigaciones mostraron que la pipa de gas LP involucrada en la explosión venía de Tuxpan, Veracruz, en donde cargó el combustible, y se dirigía a una gasera en la alcaldía Tláhuac; que cuando circulaba por la carretera México-Texcoco tomó una salida para incorporarse a la autopista México-Puebla, y que al entrar en la curva el vehículo perdió el control para impactarse contra el muro de contención exterior, lo que provocó un segundo choque con el muro interior, donde volcó.

Tras el impacto, el contenedor presentó un golpe en su parte frontal izquierda con una fractura de aproximadamente 40 centímetros, de donde se fugó el combustible; el diámetro de expansión de la nube de gas fue de 180 metros, área en la que se generó la chispa que derivó en el incendio.

Al momento, las investigaciones por parte de la Fiscalía capitalina siguen en curso y posteriormente se harán públicos los resultados.

Alcalde Luján subrayó que hay dos personas cuya identidad aún se desconoce, una de ellas ya falleció y la segunda, una mujer que se encuentra hospitalizada en estado crítico, y pidió el apoyo de la sociedad para poderlos identificar. En el caso de la mujer, precisó que, entre otras características, tiene cuatro tatuajes en distintas partes del cuerpo.

Las investigaciones por parte de la Fiscalía capitalina siguen en curso y posteriormente se harán públicos los resultados. ı Foto: Especial

Añadió que la tarde del martes 16 de septiembre falleció Fernando Soto, identificado como el chofer de la pipa de gas, y aseveró que la investigación y la causa penal continúan, pues al momento el objetivo es establecer con claridad qué responsabilidad corresponde a cada uno de los actores relacionados con el accidente.

“Impulsaremos un proceso penal en el que se priorice la reparación integral del daño para todas las víctimas lo más pronto posible”, explicó Alcalde Luján, quien refirió que la empresa ya compareció ante el Ministerio Público, ha colaborado con la investigación y manifestó la disposición de aportar recursos económicos para la reparación del daño a las víctimas, cuyas familias cuentan con un asesor jurídico para que las represente y vele por sus intereses conforme avance el proceso penal.

Además, la FGJCDMX habilitó una línea de atención permanente para todas las personas afectadas por la explosión, que es el número 55-4609-4432.

Por su parte, Nadine Gasman Zylbermann, titular de la Secretaría de Salud, informó que a las 10 de la mañana de este miércoles 31 personas continuaban hospitalizadas, de las cuales 15 se encuentran con diagnóstico de muy graves, 23 son adultos mayores y ocho menores de 17 años.

Precisó que 33 personas han sido dadas de alta y, lamentablemente, 20 han fallecido; de éstos, 18 eran adultos y dos eran menores de 17 años. Sobre las personas que se encuentran hospitalizadas, dijo que 16 se reportan como muy graves y cuatro como graves; otras seis están estables y cuatro en calidad de delicadas, pero están mejorando.

La secretaria de Salud resaltó que la atención que se brinda a cada una de las personas hospitalizadas es de calidad y especializada con todos los insumos y equipos necesarios, que incluye la salud mental con más de 700 atenciones a personas y familias. “Todas las instituciones han movilizado los recursos necesarios para atender a estos pacientes”, añadió.

Indicó que se habilitó una línea telefónica con el número 55-7195-2071, donde se han recibido 57 llamadas, desde el inicio de la emergencia, sobre todo pidiendo información para localizar a familiares, ofrecer donaciones de sangre, alimentos y aportaciones monetarias.

“Estamos pendientes, estamos trabajando, agradecemos muchísimo a todos los equipos que no sólo reaccionaron de una manera muy rápida movilizándose, como las enfermeras, los técnicos, trabajadores sociales, médicos, médicas, sino que se han mantenido durante toda esta semana trabajando y dando atención a las personas para garantizar su vida”, indicó Gasman Zylbermann.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, expuso que dependencias del gobierno capitalino se distribuyeron en dos grupos para el acompañamiento a las familias de las víctimas; el primero, a quienes tienen a personas hospitalizadas para atender sus necesidades, y un segundo a través de vía telefónica, para aquellos dados de alta o con familiares que perdieron la vida.

“También estamos atendiendo solicitudes para condonar distintas deudas que tenían las víctimas de este accidente, también hemos dado hospedaje en hoteles cercanos a hospitales a familiares que así lo solicitan y (…) acompañamiento para que algunas víctimas puedan irse a recibir tratamientos especializados en el extranjero”, expuso Cravioto Romero.

El Gobierno de la Ciudad, en coordinación con el gobierno del Estado de México ha otorgado hasta el momento 53 apoyos emergentes, 36 a personas lesionadas, 17 a personas fallecidas, y el día de hoy continúa con la entrega de ocho apoyos más; mientras que otros 22 se encuentran en proceso para personas que estuvieron sólo unas horas en el hospital buscando a familiares.

JVR