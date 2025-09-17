Vive Huixquilucan las fiestas en paz

Más de 20 mil personas disfrutaron en Huixquilucan, Estado de México, las celebraciones por la Independencia de México, las cuales encabezó la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, quien convivió con la ciudadanía.

La fiesta comenzó desde la noche del 15 de septiembre, cuando la funcionaria local encabezó la ceremonia del 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México. Ahí, los asistentes escucharon su cuarto Grito de Dolores.

“¡Mexicanos, viva la Independencia nacional!, ¡Vivan los héroes que nos dieron libertad!, ¡Viva Hidalgo!, ¡Viva Morelos!, ¡Viva Allende!, ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!, ¡Viva Aldama!, ¡Viva Guerrero!, ¡Viva el Estado de México!, ¡Viva Huixquilucan!, ¡Viva Huixquilucan!, ¡Viva Huixquilucan!, ¡Viva México!, ¡Viva México!, ¡Viva México!”, expresó la presidenta municipal.

El Tip: En el desfile de ayer, algunas de las áreas del Gobierno de Huixquilucan que participaron fueron la Presidencia Municipal, la Tesorería y la Dirección de la Mujer.

Así, los mexiquenses celebraron, un año más, este evento en el cual acompañaron con los “¡viva!” a la presidenta municipal, quien estuvo acompañada por el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, Enrique Vargas del Villar, sus hijas e integrantes del cabildo y del gabinete.

Estos festejos patrios se celebraron con una verbena popular que el Gobierno de Huixquilucan organizó en cuatro distintos escenarios, los cuales fueron la Explanada Municipal, Pirules, San Fernando y Magdalena Chichicaspa, en donde se presentaron diversos grupos musicales como La Original Banda Maguey, Aarón y su Grupo Ilusión, Horacio Ramírez y Sus Caminantes, La Máquina Destructora, Alberto López la voz gemela de Joan Sebastián, Banda Cerro de la Gloria, Los Cadetes de México, Grupo Neuroziz, entre otros.

La fiesta, en la que hubo 11 minutos de un espectáculo de luces y pirotecnia, así como distintos grupos musicales, no terminó ahí, pues ayer, Contreras Carrasco y Vargas del Villar encabezaron el tradicional Desfile Cívico.

6 mil 300 personas participaron en el Desfile Cívico del 16 de septiembre

En este evento participaron más de seis mil 300 personas. En un recorrido por calles de Huixquilucan, la presidenta municipal convivió con la ciudadanía, entre ellos niñas y niños quienes se acercaron para saludarla y tomarse fotos.

De acuerdo con el el jefe de Estado Mayor, Aarón Gutiérrez, en este acto participaron más de seis mil 300 personas, entre ellas, autoridades locales.

Al concluir esta conmemoración, la presidenta municipal, Romina Contreras, destacó que los festejos patrios de este 15 y 16 de septiembre se realizaron en completa paz y tranquilidad, pues se registró saldo blanco en todo el territorio, por lo que agradeció a las y los huixquiluquenses por su entusiasta participación en las actividades del 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México.