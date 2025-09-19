Reporte matutino

Aumenta a 25 el número de muertos por explosión de pipa en el Puente de La Concordia

Número de fallecidos tras la explosión de una pipa de gas registrada el miércoles 10 de septiembre en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, subió a 25, se informó hoy por la mañana

El siniestro se registró en la segunda semana de septiembre.
El siniestro se registró en la segunda semana de septiembre. Foto: tomada de X: @JefeVulcanoCova.
Por:
La Razón Online

La cifra de fallecidos tras la explosión de una pipa de gas registrada el miércoles 10 de septiembre en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, subió a 25, informaron autoridades.

La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México informó la mañana de este viernes que 21 personas continúan hospitalizadas y 38 ya fueron dadas de alta.

Informe oficial.
Informe oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Noticia el desarrollo.

