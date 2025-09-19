Aumenta a 25 el número de muertos por explosión de pipa en el Puente de La Concordia

La cifra de fallecidos tras la explosión de una pipa de gas registrada el miércoles 10 de septiembre en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, subió a 25, informaron autoridades.
La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México informó la mañana de este viernes que 21 personas continúan hospitalizadas y 38 ya fueron dadas de alta.
Noticia el desarrollo.
