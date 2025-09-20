Detienen a Juan Manuel ‘N’, ‘El Chacal’, presunto líder de Los Tanzanios

Autoridades capitalinas detuvieron a Juan Manuel “N”, identificado como uno de los presuntos líderes de un grupo delictivo en la zona oriente de la capital, junto con una acompañante, a quienes, además, se les decomisó un cargamento de droga.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Pablo Vázquez Camacho, informó que la detención ocurrió en la alcaldía Cuauhtémoc, derivado de labores de inteligencia para desarticular grupos delictivos.

Decomisan droga y un vehículo a los detenidos. ı Foto: SSC-CDMX

Así, en un domicilio de la citada alcaldía, se identificó a Juan Manuel “N” y una acompañante femenina; el primero operaba como presunto líder del grupo criminal, de cuya identidad no se dieron a conocer más detalles.

“Resultado de trabajos de investigación y en seguimiento a la desarticulación de grupos delictivos, en @AlcCuauhtemocMx, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a un Juan Manuel ‘N’, identificado como uno de los líderes de un grupo delictivo generador de violencia en el oriente de la Ciudad”, escribió Vázquez Camacho en X.

Junto a los detenidos, se decomisaron casi 300 dosis de presunta droga y un vehículo. Los presuntos delincuentes y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía de la Ciudad de México para continuar con las investigaciones.

“Seguimos trabajando con investigación e inteligencia y realizando acciones operativas en las 16 alcaldías para detener a quienes cometen delitos y seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz”, concluyó el jefe de seguridad capitalina, en la red social.

Juan Manuel N fue identificado como presunto líder de agrupación criminal que opera al oriente capitalino. ı Foto: SSC-CDMX

La reciente detención se suma a otras aprehensiones que ha logrado el gobierno capitalino como parte de su estrategia de seguridad.

El 15 de septiembre, autoridades capitalinas anunciaron la detención de Irving H, alias “El Irving”, identificado como uno de los principales líderes del grupo criminal La Unión Tepito, con presencia en todas las regiones de la Ciudad de México.

Días antes, el 9 de septiembre, se anunció la detención en la alcaldía Gustavo A Madero de tres presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al homicidio, tráfico y venta de drogas.

