Buscan convertir edificios dañados por sismos en vivienda asequible

El Gobierno de la CDMX, encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, lanzó el programa “Programa de Demolición de Edificios afectados por sismos de 1985 y 2017”, que consiste en la intervención de inmuebles con alto riesgo de colapso.

Con el inicio de la demolición de los inmuebles de Fray Servando 172 y 174, los cuales habían pasado décadas sin atención de las autoridades, Clara Brugada arrancó esta iniciativa, destacando su enfoque preventivo.

“Con este programa vamos a transitar de una estrategia reactiva, a una preventiva. Se enfocará en edificios que se compruebe con estudios científicos y técnicos, su vulnerabilidad”, señaló la mandataria.

Iniciamos el Programa de Atención Integral a Inmuebles de Alto Riesgo, cumpliendo nuestro compromiso con las y los damnificados de los sismos de 1985 y 2017.



Con este esfuerzo erradicamos riesgos y avanzamos en la reconstrucción de espacios dignos, seguros y habitables.



Damos… pic.twitter.com/5HTN544fTM — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 23, 2025

Clara Brugada añadió que en el programa se contemplan otros seis edificios en la Unidad Habitacional Lindavista, en Tlatelolco, cuyo estudio está por concluir; otro en Insurgentes Sur 102, esquina con Niza, y uno más en San Antonio Abad 8.

La Jefa de Gobierno mencionó que la puesta en marcha de este programa forma parte de las actividades para honrar a las víctimas de esos fenómenos naturales.

El secretario capitalino de vivienda, Inti Muñoz, destacó que el objetivo de este programa es convertir estos espacios en vivienda pública en arrendamiento o algún esquema de viviendas asequible para venta.

“Donde sea posible se apostará la producción de vivienda asequible en los inmuebles. En este caso, de Fray Servando, estamos trabajando en esa posibilidad con los propietarios”, comentó el funcionario al respecto.

Como parte del Programa de Atención Integral a Inmuebles de Alto Riesgo, iniciamos la demolición de edificios en Tlaxcoaque para devolver la vida comunitaria a la zona y cumplir con nuestro compromiso de garantizar una #CapitalDeLaTransformación más segura. pic.twitter.com/gzfhg4gXRb — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 22, 2025

