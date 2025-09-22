¿Qué pasó en CCH Sur hoy 22 de septiembre? Esto es lo que sabemos

En el CCH Sur dos personas fueron agredidas con un arma blanca, lo que resultó en la muerte de un estudiante de esta institución académica.

La tarde de este lunes en el plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH Sur) se presenció el ataque con arma blanca a dos personas por parte de una persona encapuchada.

Por medio de redes sociales comenzó a circular un video en el que se puede observar a dos personas forcejeando, una de ellas es un alumno que estaba encapuchado, mientras que la segunda es un trabajador del plantel.

En otro video se puede observar la conmoción y miedo que este hecho ocasionó en la comunidad estudiantil, pues entre gritos, expresiónes de asombro y llantos, se registra el momento en que personal del plantel comienza a auxiliar al alumno que se aventó desde un edificio del plantel.

Se puede escuchar que al auxiliar al jóven, el personal del CCH Sur se cuestiona si el alumno se pegó en la cabeza, mientras le piden que se recueste y no se duerma.

Al momento los usuarios de redes sociales continúan compartiendo información sobre este lamentable hecho.

Continuán las investigaciones en CCH Sur ı Foto: Redes Sociales

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), personal de la Secretaría acudió de manera inmediata tras recibir el reporte de una persona lesionada dentro de las instalaciones del CCH Sur, pero pese a ello no pudieron ingresar a dicha institución debido a la naturaleza de autonomía de esta.

Asimismo, precisaron que el agresor huyó del lugar de los hechos, pues al ver que estaba siendo perseguido subió a un edificio y se lanzó desde el tercer piso, lo que le provocó fracturas en ambas piernas.

Posteriormente la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó mediante un comunicado que un alumno fue el responsable de los hechos, pues este agredió con un arma blanca a otro estudiante del plantel, quien lamentablemente falleció, y a un trabajador de esta institución, quien ya fue trasladado para su atención médica.

Este alumno ya fue puesto a disposición de las autoridades, y se continúa con las investigaciones periciales de los hechos ocurridos en CCH Sur. Debido a esto las clases están suspendidas hasta nuevo aviso.

Con el propósito de realizar todas las investigaciones periciales sobre los lamentables hechos ocurridos en el plantel Sur se suspenden las clases hasta nuevo aviso. CCH UNAM



Mediante la red social Instagram una cuenta, que regularmente comparte memes relacionados con el CCH Sur, comparte los testimonios y opiniones de la comunidad estudiantil de dicho plantel.

Además de relatar los hechos, los alumnos denuncian la fata de seguridad dentro del plantel y organizan un mural en protesta y memoria del estudiante que falleció hoy tras ser agredido con un arma blanca.