Suburbano presenta retrasos en su servicio de hasta 3 horas: Ofrecen reembolso a los afectados

Por medio de redes sociales los usuarios del Tren Suburbano, que conecta el Estado de México con la Ciudad de México, reportaron retraso de hasta tres horas en los trayectos que regularmente les toma de 20 a 30 minutos.

Esta situación además de aglomeraciones en los andenes de las estaciones, también provocó que los usuarios se retrasaran para llegar a sus trabajos, escuelas y hogares durante la mañana de este lunes.

El retraso en el servicio del suburbano no sólo representó un gran tiempo de espera para que los usuarios pudieran abordar una unidad, sino que el trayecto entre cada una de las estaciones también tuvo retrasos considerables.

Además, los usuarios también reportaron que no recibieron indicaciones o información por parte de las autoridades y trabajadores de este medio de transporte.

Por otro lado, se emitieron quejas ante la multa que fue cobrada a la salida de algunos usuarios, pues este transporte cobra una multa a aquellos usuarios que tarden más de una hora 30 dentro de las instalaciones.

Usuarios reportan retraso en el servicio del Suburbano ı Foto: Especial

Ante esto, Ferrocarriles Suburbanos emitieron un comunicado en el que ofrecieron una disculpa a los usuarios que resultaron afectados por el retraso de su servicio este lunes, y ofrecieron un reembolso del costo total del viaje y una bonificación de un viaje largo.

Apuntaron que este retraso en el servicio del Tren Suburbano de este lunes se debió a los trabajos de conexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que se están realizando.

Aquellos a quienes el sistema ha cobrado doble pasaje se les reembolsará ese viaje y además se les dará una bonificación de un viaje largo. Ferrocarriles Suburbanos



Aseguraron que están trabajando para poder minimizar las afectaciones que pueda presentar el servicio ante los trabajos que se están realizando, e invitaron a los usuarios a mantenerse informados sobre estas afectaciones en sus canales oficiales.

¿Por qué hubo retraso en el Tren Suburbano?

El servicio del Tren Suburbano presenta retrasos ya que se están realizando obras para la conexión de vías con el ramal al AIFA, las cuáles irán desde Cuautitlán hasta Santa Lucía.

Por su parte, el servicio de transporte había informado que estas labores comenzaron el sábado 20 de septiembre y continuarán hasta el jueves 25 de septiembre, lo que podría continuar causando variaciones en la frecuencia con la que arriban los trenes a cada estación.

Las nuevas estaciones del Tren Suburbano serán Cueyamil, Los Agaves, Tulyehualco, Prados Sur, Nextlalpan, Jaltocan y Santa Lucía.

Actualmente el costo del Tren Suburbano se divide en dos; el viaje corto que tiene un costo de 11 pesos, y el viaje largo que tiene un costo de 25 pesos con 50 centavos.