UNAM reforzará protocolos de seguridad en planteles tras asesinato de estudiante en CCH Sur

Tras el asesinato de Jesús Israel “N”, estudiante de 16 años del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur (CCH Sur) con un arma blanca por parte de otro alumno, Lex Ashton “N”, de 19 años, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alista una revisión de los protocolos de seguridad en sus instalaciones.

“Se revisarán los protocolos en materia de prevención y protección, por lo que se ha convocado a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del H. Consejo Universitario, con este fin”, indicó la máxima casa de estudios en un comunicado.

A las 13:00 horas de este 22 de septiembre, Lex Ashton “N” hirió de muerte a Jesús Israel “N”; además, lesionó a Armando “N”, trabajador del plantel, quien trató de detener al agresor. El hombre de 65 años fue trasladado a un hospital y, según informó la UNAM, se encuentra fuera de peligro y ya fue dado de alta.

El presunto asesino intentó escapar del lugar y en la persecución se lanzó desde lo alto de un edificio, lo que le provocó fracturas en ambas piernas. El joven fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La comunidad universitaria convocó a una marcha y asamblea estudiantil interuniversitaria para este martes 23 de septiembre a las 13:00 horas. La cita es en el campus central de Ciudad Universitaria.

