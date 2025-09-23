Rescatan a serpiente de agua que era transportada dentro de una bolsa en Metro de CDMX.

Personal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México rescató a una serpiente, de la especie conocida comúnmente como “víbora de agua”, la cual fue encontrada al interior de una bolsa, en un vagón de un tren de la Línea B.

El rescate de la serpiente, de aproximadamente 20 centímetros, se realizó en la estación Buenavista, y posteriormente fue canalizada a la coordinación de Protección Civil del Metro, en donde permaneció a la espera de la llegada de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El Metro de la CDMX aseguró que existe la consigna para proteger a todos los animales que son hallados en las instalaciones y ponerlos a salvo, por ello, se solicita a las y los usuarios reportar de forma inmediata los avistamientos, con la finalidad de realizar de oportunamente el rescate respectivo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR