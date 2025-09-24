Caso Amelí: “ONU sí va a hacer su trabajo y no va a detenerse”

Familiares y conocidos de Ana Amelí García protestan el 10 de septiembre para exigir a autoridades federales buscar a la joven.

Ricardo García, padre de Ana Amelí García Gámez, desaparecida el 12 de julio pasado en el Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, afirmó que ya no confía en las autoridades mexicanas, pero sí en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que urgió a México a atender de manera urgente para hallar a la joven.

El familiar de la víctima mencionó a La Razón que tiene confianza en el Comité de Desaparición de Personas, que emitió la acción urgente 2133/2025 tras la “solicitud de acción urgente presentada el 15 de septiembre de 2025”.

El Dato: La familia de Ana Amelí advirtió que el Ajusco, en Tlalpan, es una “corredor conocido de desapariciones” y está a una hora del Estadio Banorte, que recibe el Mundial de 2026.

“Sí tengo expectativas es de la ONU y de la comunidad internacional de los gobiernos de otros países de los juzgados internacionales para que lleven a juicio a las autoridades mexicanas por toda esta crisis humanitaria que hay de más de 100 mil desaparecidos.

“Realmente el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno federal no me dan confianza, pero el comité de desapariciones forzadas de las Naciones Unidas sí va a hacer su trabajo, eso me queda claro y no va a detenerse hasta concluir a donde tenga que llegar”, dijo.

Ana Amelí, de 20 años de edad, desapareció el 12 de junio de 2025 mientras realizaba una caminata de senderismo en el Pico del Águila, en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, al sur de la Ciudad de México.

Los amigos con quienes subiría la montaña no llegaron, así que la estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México escaló sola. A mitad del camino, la estudiante se tomó una foto en el punto “Cruz del Marqués”. En ese sitio fue la última vez que se le vio.

A más tardar, el 6 de octubre de 2025 el Gobierno de México tiene que cumplir una serie de cinco medidas emitidas por el Comité de la ONU para la búsqueda y localización de la joven de 20 años.

Entre las exigencias destaca investigar la participación de agentes estatales posiblemente involucrados en la desaparición y analizar el contexto criminal de la zona del Ajusco, donde, históricamente, se han reportado la desaparición de personas.

Asimismo, otras medidas son establecer una estrategia integral para la búsqueda de Ana Amelí y recopilar evidencias forenses, así como entrevistar a testigos, como las dos últimas personas que vieron a la joven.

La ONU también exige la participación de los familiares en el caso. La misma familia ha exigido que el caso pase al fuero federal, mediante la intervención del secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El equipo del secretario se reunió el 10 de septiembre con la familia García Gámez y se comprometió a revisar el expediente y evaluar la posibilidad de tomarlo en sus manos; sin embargo, esto no ha ocurrido, acusaron los padres.

“Estamos por cumplir 80 días de la desaparición de mi hija y no tenemos nada. No hay ningún detenido, no hay sospechosos y no hay líneas claras.

“Solicitamos su apoyo (a la autoridad federal), ya que las capacidades de la fiscalía capitalina están rebasadas. Pero nos han dado cita para el seguimiento de la investigación o para ver que van a hacer.

“Han estado todos muy callados. Hasta la Fiscalía General de Justicia de la ciudad y la Comisión de Búsqueda”, mencionó en entrevista Vanessa Gámez, madre de la estudiante de francés.

La familia de Ana Amelí además denunció que estas autoridades capitalinas no han logrado avances en su localización, en particular con relación a la hipótesis de la presunta participación de un grupo criminal en la desaparición.

“Creemos que mi hija puede estar en manos del crimen. En la Fiscalía de la ciudad comentan que realmente no hay grupos delictivos en la zona; pero que siguen investigando”, dijo Vanessa Gámez.

“Hemos insistido nosotros desde el primer día en la línea de investigación del grupo criminal y es donde menos resultados tienen. Nos dicen: ‘No tenemos información, no encontramos nada, no hay una hipótesis’, pero es su obligación tenerla”, agregó Ricardo García.

Ayer, este diario consultó a la fiscala capitalina, Bertha María Alcalde Luján, sobre la respuesta del Gobierno capitalino a la exigencia internacional de localizar a Ana Amelí, pero afirmó que, hasta ese momento, no tenían ninguna comunicación de la ONU.

La funcionaria informó además que la investigación del caso sigue y ha sido “muy exhaustiva”.

“Se han revisado más de 300 horas de videograbación, decenas de entrevistas y hecho una labor histórica de búsqueda. Desafortunadamente, todavía no tenemos información sobre su paradero y no hemos logrado su localización”, comentó.

Por último, Vanessa Gámez y Ricardo García enfatizaron que el caso de su hija, ahora internacional, es una advertencia para otros países, frente a la Copa Mundial de Fútbol que se celebrará en la Ciudad de México en 2026.

“La historia de Ana Amelí García Gámez no puede quedar en el olvido. La sociedad mexicana merece conocer la verdad. Los futuros visitantes del Mundial merecen estar informados”, aseguraron en un comunicado.