Detienen a mujer que insultó y pateó a un policía: “¡Quítate, perr**!” | Video

El intento de ingresar a la fuerza a un departamento derivó en insultos y golpes contra la autoridad

La mañana del jueves 25 de septiembre, una mujer identificada como Tania N fue detenida en la colonia Miravalle, alcaldía Benito Juárez, luego de protagonizar un altercado con su expareja y agredir físicamente a un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte policial, la mujer intentó ingresar por la fuerza al departamento de su expareja en la calle Altamira. Al serle negado el acceso, comenzó a insultarlo y a golpear la puerta del domicilio. Ante la situación, vecinos solicitaron apoyo a través del número de emergencias, por lo que elementos de la SSC acudieron al lugar.

#TarjetaInformativa | Respecto a un video que circula en redes sociales, en el que se observa a una mujer que agrede físicamente a un policía, la #SSC informa:



Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves cuando, a través de la frecuencia de radio, se solicitó la presencia de… pic.twitter.com/TKdeDiJuwi — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 25, 2025

En un video difundido en redes sociales se observa a la mujer gritando e insultando al uniformado que trataba de dialogar con ella. Instantes después, la mujer lo patea en repetidas ocasiones, mientras éste intenta contener la situación sin responder a la agresión.

TE RECOMENDAMOS: Expansión educativa Educación musical gratuita llegará a 500 escuelas más de la Ciudad de México

Tras solicitar refuerzos, la mujer fue asegurada y trasladada ante un Juez Cívico, donde se determinará su situación jurídica. La SSC informó que la Dirección General de Asuntos Internos y la Dirección de Derechos Humanos brindan acompañamiento jurídico al policía agredido para que presente la denuncia correspondiente.

Aunque no se reportaron lesiones de gravedad, las imágenes generaron debate en redes sociales sobre el respeto a la labor policial y los protocolos de actuación en casos de violencia en contextos sentimentales.

Por su parte, algunos medios señalan que la mujer aseguró haber sido agredida por el oficial, aunque hasta el momento no existen pruebas que respalden esa versión. La dependencia capitalina reiteró que la actuación de sus elementos está siendo revisada conforme a los protocolos internos.

Este incidente ocurre en un contexto donde la SSC ha reforzado las campañas de prevención y denuncia de violencia familiar y de pareja en la capital, al tiempo que subraya la importancia de resolver conflictos sin recurrir a la violencia.

La mujer permanece bajo proceso administrativo, mientras se define si enfrentará sanciones adicionales por la agresión al oficial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL