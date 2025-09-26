Sugieren la educación sexual desde primaria

Si bien en la Ciudad de México destaca en la región de América Latina y el Caribe en materia de métodos anticonceptivos, es necesario impulsar la educación sexual en niñas y niños de primaria y que hombres también sean partícipes, consideró la coordinadora de Programas y Finanzas en el Foro Parlamentario Europeo para los derechos sexuales y reproductivos, Silvia Traina.

La experta dijo a La Razón que es importante que los adultos hablen con niños, desde que éstos tienen seis, siete u ocho años, sobre una educación de corresponsabilidad y lo que conlleva el tema del amor y de la sexualidad. Estos temas, indicó, no suelen ser incluidos en las escuelas incluso por tabúes.

El Dato: La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, lanzó en febrero una campaña de información sobre la salud reproductiva, lo que incluyó los diferentes métodos anticonceptivos.

“Hemos visto que la implementación de la educación sexual no se da en clase, no está incluida en el currículum. Muchas veces son los mismos maestros, quienes se niegan hablar de estas cosas.

“Hay todavía muchos tabúes y se piensa que, si vas a hablar de eso, entonces estás promoviendo cosas sexuales, o sea, cosas raras o promoviendo que los jóvenes tengan relaciones sexuales y no es eso. La educación sexual, o también el otro se puede llamar educación afectiva, o sea, como uno prefiera, se trata de educación emotiva, emocional”, mencionó.

3.3 millones de métodos anticonceptivos distribuyó el GCDMX entre 2019 y 2024

En el marco del Día Mundial de la Anticoncepción, que se conmemora hoy, la experta destacó la importancia de que los capitalinos aborden sobre estos temas, principalmente los niños y jóvenes para que haya entendimiento de que no es algo que sólo corresponde a la mujer.

“Desafortunadamente la carga del tema de la salud sexual reproductiva sigue siendo toda sobre la mujer. O sea, en México como yo diría en casi todo el mundo es lo mismo”, afirmó Silvia Traina.