Cancelación de vuelos en el AICM fue por fallas en la torre de control

La SICT informó que ayer se presentaron afectaciones en la torre de control del AICM por las condiciones climáticas, lo que ocasionó retrasos y cancelaciones de vuelos.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), emitió un comunicado en el que indicó sobre una falla eléctrica registrada en la torre de control del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) ayer.

Precisó que, debido a las lluvias intensas registradas el sábado por la tarde, un rayo cayó sobre la torre de control, lo que ocasionó una falla eléctrica y repercusiones operativas en el AICM.

La caída del rayo ocasionó que algunos de los vuelos fueran desviados a otros aeropuertos, y aunque se registró el cierre de una pista ayer desde las 18:04 hasta las 20:00 horas, las operaciones continuaron en la otra pista.

Pero este no fue el único incidente registrado ayer por las condiciones climáticas, también se volvió a registrar otro impacto de rayo en la torre de control, por lo que se suspendieron las salidas y se dio prioridad a los aterrizajes.

Aseguraron que, a pesar de estos impactos de rayo, nunca se perdió contacto con los aviones gracias a los sistemas de comunicación redundantes de emergencia.

Puntualizaron que, para calmar las afectaciones que esto ocasionó, se mantuvo comunicación con las aerolíneas y los usuarios en todo momento.

Respecto a la reanudación de los despegues, estos y todas las operaciones volvieron a la normalidad entre las 20:01 y las 20:30 horas.

Apuntó que la operación se mantuvo bajo condiciones seguras, y se activaron protocolos de seguridad y continuidad operacional por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) y la administración del AICM.

El Gobierno de México reitera su compromiso con la seguridad aérea, la atención a los pasajeros y la coordinación interinstitucional para garantizar las operaciones confiables en el principal aeropuerto del país. SICT



Las operaciones del AICM se están llevando a cabo con normalidad este domingo, aunque ayer el AICM recomendó a los usuarios consultar el estado de su vuelo en las aerolíneas correspondientes.

¿Qué hacer en caso de cancelación de un vuelo? ı Foto: Especial

¿Qué hacer en caso de cancelación de vuelo?

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en caso de que un vuelo se retrase o se cancele, la aerolínea tiene la obligación de realizarle una devolución total del costo del boleto en un lapso de 24 horas.

Cuando el vuelo es demorado o cancelado por razones de la aerolínea, además del costo del boleto, también se debe otorgar una indemnización que no sea menor al 25 por ciento del costo del boleto.

Si lo prefiere, la persona afectada puede decidir abordar el próximo vuelo disponible, en el que tendrá derecho a alimentos. Si es necesario debido a la espera del próximo vuelo, se debe dar alojamiento, y transporte terrestre desde el aeropuerto hasta el lugar de hospedaje.