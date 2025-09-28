Lluvia del sábado dejó 293 viviendas afectadas; ‘rompió todos los pronósticos’: Brugada

Las intensas lluvias que azotaron la Ciudad de México la tarde y noche del sábado, especialmente en la zona oriente, dejaron 293 viviendas afectadas, así como encharcamientos, postes y árboles caídos, en un evento meteorológico que “rompió todos los pronósticos”, como dijo la jefa de Gobierno Clara Brugada.

A través de un comunicado, el Gobierno de la Ciudad de México informó que se movilizó para atender las afectaciones por las lluvias de la noche del sábado, a través del Plan Tlaloque, además de que brindó cifras de los daños registrados.

#AlMomento Estamos atendiendo afectaciones por lluvia al oriente de la Ciudad. En la alcaldía Iztapalapa hay células trabajando las colonias: en Santa María Aztahuacán, Santa Martha Acatitla, en la UH Vicente Guerrero, UH Santa Cruz Meyehualco, UH Ermita Zaragoza y Ejército de… pic.twitter.com/J1v7mcaUqu — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) September 28, 2025

Así, informó que, la lluvia del sábado registró un total de 29.8 millones de metros cúbicos de volumen de agua, lo cual ocasionó daños en 293 viviendas en todas las alcaldías, especialmente en Iztapalapa, Tláhuac y Gustavo A. Madero.

También, hubo vehículos anegados, al menos 68 encharcamientos, y caída de árboles y postes de energía eléctrica. A propósito, remarcó que el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México brindó atención para 10 árboles caídos, 20 encharcamientos y dos postes.

Mantenemos el despliegue de vehículos hidroneumáticos en toda la ciudad.



Los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en las colonias Santa María Aztahuacán, Santa Martha Acatitla, UH Vicente Guerrero, UH Santa Cruz Meyehualco, UH Ermita Zaragoza y Ejército de Oriente de… pic.twitter.com/m3zh6xMVnz — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 28, 2025

No obstante, el Gobierno capitalino puntualizó que continúa el censo para determinar el total de los daños ocasionados por las lluvias, por lo que se prevé que aumente el número de viviendas con algún grado de afectación.

A propósito, remarcó que están trabajando diversas dependencias del Gobierno capitalino como las de Gestión Integral de Agua, Protección Civil, Obras, Seguridad Ciudadana, Medio Ambiente, Atención Ciudadana, Gobierno, entre otras.

#TarjetaInformativa | El Gobierno de la Ciudad de México activó el protocolo #Tlaloque 2025 el día de hoy, sábado 27 de septiembre del 2025, para atender las afectaciones provocadas por la lluvia en las 16 alcaldías, principalmente en @Alc_Iztapalapa, @TlahuacRenace y… pic.twitter.com/tm39Dz2CqZ — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) September 28, 2025

Asimismo, participan dependencias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que colabora en la remoción de árboles y postes caídos.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, remarcó que se trabaja para atender las afectaciones por las lluvias, y destacó que las alcaldías más afectadas fueron Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero.

La lluvia de esta noche rompió todos los pronósticos.



Hasta el corte de las 23 horas, las alcaldías más afectadas fueron @Alc_Iztapalapa, @TlahuacRenace, @A_VCarranza y la @TuAlcaldiaGAM.



La precipitación máxima se dio en Iztapalapa en la Estación de Rebombeo-La Quebradora con… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 28, 2025

Remarcó que las colonias más afectadas en Iztapalapa fueron la UH Vicente Guerrero, Ejército de Oriente, La Nopalera, La Colmena, Ampliación Santiago Acahualtepec, Santa Cruz Acalpixca, Santa Martha Acatitla, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl.

Mientras que, en Tláhuac, fueron las colonias San Juan Ixtayopan y la San José.

Finalmente, en Gustavo A. Madero fueron afectadas las colonias San Juan de Aragón 4ta sección, San Juan de Aragón 5ta sección, Villa de Aragón

