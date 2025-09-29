Tras amenazas en redes, CCHs suspenden clases

Imagen ilustrativa sobre los Colegios de Ciencias y Humanidades, en la CDMX.

Del 29 de septiembre al 2 de octubre

Luego de las amenazas que se dieron a conocer en redes sociales contra presuntos ataques a planteles de la UNAM, los Colegios de Ciencias y Humanidades de dicha institución anunciaron la suspensión de clases hasta el 2 de octubre.

Por medio de breves tarjetas informativas, los planteles de medio superior de la Universidad Nacional Autónoma de México notificaron que las clases se mantendrán en línea hasta este jueves, para reanudar hasta el 3 de octubre.

“Invitamos a los docentes a mantener comunicación con sus estudiantes mediante plataformas digitales”, dijo.

El fin de semana, la máxima casa de estudios señaló que las amenazas difundidas en redes sociales que advertían ataques contra sus escuelas buscaban afectar el desarrollo de las actividades, pese a lo cual se activaron los protocolos para no minimizar ninguna de las alertas.

