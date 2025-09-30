IECM promueve transparencia en ejecución de proyectos del Presupuesto Participativo 2025

IECM participa en mesa de trabajo en el Congreso de la Ciudad de México.

Patricia Avendaño Durán, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), impulsó ante el Congreso local la transparencia en la ejecución de los proyectos ganadores de la consulta del Presupuesto Participativo 2025.

Durante una mesa de trabajo con representantes del Gobierno capitalino, destacó la importancia de la Guía Operativa para el Ejercicio de los Recursos del Presupuesto Participativo, que facilita que la ciudadanía y autoridades comprendan cómo se ejecutan los proyectos seleccionados.

Patricia Avendaño Durán, consejera presidenta del IECM. ı Foto: IECM

Esta guía, aprobada el pasado 25 de julio, introduce mejoras respecto a versiones anteriores. A través de sus 33 Direcciones Distritales, el IECM ofrece capacitación, asesoría y acompañamiento a la ciudadanía interesada en conocer el destino y uso de los recursos asignados a los proyectos comunitarios, explicó.

TE RECOMENDAMOS: Respaldan chilangos la decisión Presenta Brugada 13 propuestas para regular el tránsito de pipas en CDMX

Por su parte, el diputado Fernando Zárate Salgado, presidente de la Comisión de Participación Democrática Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, reconoció el trabajo conjunto del IECM y la administración capitalina para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en la ejecución del Presupuesto Participativo 2025.

IECM participa en mesa de trabajo sobre transparencia en ejecución del Presupuesto Participativo. ı Foto: IECM

En tanto, Jorge Esquinca Anchondo, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, subrayó que la Guía establece las reglas y procedimientos para ejercer los recursos del Presupuesto Participativo.

La Guía Operativa fue elaborada por la Secretaría de Administración y Finanzas y está dirigida al personal de las alcaldías y del IECM, integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO), así como a los comités de ejecución, de vigilancia y a cualquier ciudadano interesado en el Presupuesto Participativo.

La Consejera Presidenta del #IECM participó en la Mesa de Trabajo “Guía Operativa para el Ejercicio de los Recursos de Presupuesto Participativo 2025 en las 16 Alcaldías de la CDMX”, realizada en la sede del Congreso capitalino.https://t.co/qOJrcmjAuJ pic.twitter.com/4V0pWB6oTJ — IECM (@iecm) September 30, 2025

cehr