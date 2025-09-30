Inician mesas de trabajo entre dirección general del Metro CDMX y locatarios en la red

Con la finalidad de solventar las demandas de los locatarios establecidos en locales al interior de la red del Metro de la Ciudad de México, el director general, Adrián Rubalcava Suárez, sostuvo una mesa de trabajo en la que se comprometió a dar solución a la problemática de más de 200 permisionarios, siempre en el marco de la normatividad aplicable a los Permisos Administrativos Revocables (PATR’s).

Ante dirigentes de la Asociación de Permisionarios del STC, Grupo Metro A.C, Asociación de Locatarios del STC y Cooperativa Cárdenas, Rubalcava anunció la disposición de la administración para escuchar a todos los involucrados en el día a día de la operación del Metro, entre ellos los locatarios formalmente establecidos.

Adrián Rubalcava encabeza mesa de trabajo con líderes locatarios en el Metro. ı Foto: Metro CDMX

Apuntó que por instrucción de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, la atención a los comerciantes regulares debe ser transparente y sin extorsiones.

En ese sentido, anunció la creación de un grupo de supervisores de PATR’s que estarán debidamente identificados con chalecos, un supervisor para cada una de las 195 estaciones, ello con la finalidad de evitar el mal uso de los espacios, así como contacto directo con los usuarios de locales.

Rubalcava anunció el diseño de una estrategia administrativa que implique menos tramitología para los locatarios y enfatizó que no permitirá actos de corrupción en torno a los comerciantes establecidos. También, informó que 17 funcionarios que estaban a cargo de la supervisión de los PATR’s ya fueron despedidos .

Asimismo, señaló que desde su llegada a la dirección general del Metro, diseñó una serie de acciones de impacto directo en la operación, como es un alto porcentaje en el funcionamiento de escaleras eléctricas y sellado de filtraciones , lo cual también favorece al comercio formalmente establecido.

Por su parte Roberto Valdez, presidente de la Asociación de Locatarios del STC, resaltó la reunión, que marcó el inicio de una serie de mesas de trabajo y es de carácter inédito, porque no se había podido realizar en administraciones anteriores del organismo.

Entre las principales solicitudes de los locatarios, se solicitó la revisión del pago de energía eléctrica, ajustes en el pago de la contraprestación, revisión de locales y ser tomados en cuenta para futuras remodelaciones de líneas. “Todos cabemos en un Metro ordenado y seguro”, dijo.

La administración del Metro refrendó su compromiso para atender a todos los sectores involucrados en el diario acontecer del organismo y generar las condiciones adecuadas para una correcta operación.

cehr