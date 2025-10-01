Echan a 17 inspectores del Metro por corruptos

El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava Suárez, informó sobre la destitución de 17 inspectores del sistema de Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR’s) por presuntos actos de corrupción.

Al encabezar la primera mesa de trabajo entre autoridades del organismo capitalino y dirigentes de comerciantes, el funcionario afirmó que no permitirá actos irregulares por parte del personal, por ello tomó la decisión de rescindir a las personas señaladas por supuestas extorsiones y pronto presentará a quienes las sustituyan.

El Dato: AdriÁn rubalcava prometio dar solución a la problemática de más de 200 permisionarios que laboran dentro de las instalaciones del STC Metro.

Así, Rubalcava Suárez adelantó la creación de un grupo de supervisores de PATR´s que contarán con una nueva indumentaria de color gris para revisar los procedimientos y buen uso de los espacios comerciales.

El director del Metro detalló que en cada una de las 195 estaciones que hay en la red del Metro habrá un inspector, mismos que tendrán contacto con los usuarios del transporte.

En su participación, el presidente de la Asociación de Locatarios del Servicio de Transporte Colectivo, Roberto Valdez, destacó la realización de esta primera mesa de diálogo con las autoridades del STC para que sean escuchadas las demandas de los vendedores.

195 supervisores de PATR´s estarán distribuidos en toda la red del Metro

De acuerdo con el dirigente, entre las principales quejas de los comerciantes están que se lleve a cabo una revisión del pago de energía eléctrica, ajustes en el pago de la contraprestación, revisión de locales y ser tomados en cuenta para futuras remodelaciones de líneas.

“Todos cabemos en un Metro ordenado y seguro”, mencionó Roberto Valdez en conferencia.

Rubalcava Suárez anunció también la disposición de la administración para escuchar a todos los involucrados en el día a día de la operación del Metro, entre ellos los locatarios formalmente establecidos.

Durante el evento, el director del organismo capitalino resaltó que, desde su llegada, en mayo pasado, ha emprendido distintas acciones para mejorar el servicio y las instalaciones.

“Diseñó una serie de acciones de impacto directo en la operación, como es un alto porcentaje en el funcionamiento de escaleras eléctricas y sellado de filtraciones, lo cual también favorece al comercio formalmente establecido”, precisó ayer el STC Metro en un comunicado sobre este encuentro con locatarios.