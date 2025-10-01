Marcha 2 de octubre 2025: ¿Qué calles estarán cerradas y cuáles son las alternativas viales?

Este 2 de octubre, como cada año, se llevará a cabo la mega marcha en conmemoración a la masacre estudiantil que se dio en Tlatelolco en 1968, con la finalidad de crear conciencia y exigir justicia social.

A diferencia de otros años, el 2 de octubre del 2025 a los contingentes estudiantiles también se unirán contingentes solidarios con el pueblo Palestino, los cuáles están convocando unirse a la movilización pa exigir la lliberación de Gaza y de la Global Sumud Flotilla.

De acuerdo con el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, el cuál organizó la movilización de este año, este 2 de octubre la movilización será solidaria con el pueblo de Palestina, por lo que se pide llevar banderas y mantas como símbolo solidario.

Este 02 de octubre, llamamos a movilizarnos, a seguir levantando las banderas por verdad, justicia y memoria popular. Que se escuche fuerte, el silencio ante el genocidio en Palestina es complicidad.!Ni perdón, ni olvido! pic.twitter.com/nhAXVbfxdT — Comité 68 Pro Libertades Democráticas (@comite68) September 30, 2025

¿Cuál es la ruta de la mega marcha del 2 de octubre?

Esta marcha, que se convocó para partir a las 16:00 horas, estima que la llegada de los contingentes estudiantiles comience a concentrarse a partir de las 15:00 horas en la Plaza de las Tres Culturas, y seguirá el siguiente trayecto:

Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco

Avenida Ricardo Flores Magón

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo

Zócalo de la Ciudad de México, el cuál es el destino final

Convocatorias de cotingentes para la mega marga del 2 de octubre en Tlatelolco ı Foto: Redes Sociales

¿Qué calles estarán cerradas por la marcha del 2 de octubre?

Esta mega marcha tendrá la concentración de muchas personas jóvenes y adultas que conforman los distintos contingentes que están conocando a la participación, por lo que distintas vialidades se verán afectadas.

Las calles que serán cerradas por la movilización son:

Debido a esto, las alternativas viales que se recomienda tomar por la mega marcha del 2 de octubre los las siguientes:

Avenida de los Insurgentes

Chapultepec

Circuito Interior

Congreso de la Unión (Eje 2 Oriente)

Dr. Río de la Loza

Fray Servando Teresa de Mier

Eje 1 Oriente

José María Izazaga

¿Por qué la marcha del 2 de octubre será solidaria con el pueblo de Palestina?

Se dio a conocer que la Flotilla Mundial Sumud fue interceptada por la Marina Israelí, al menos tres embarcaciones fueron abordadas entre las que se encuentran las nombradas Sirius y Alma.

Estas embarcaciones no violentas se dirigían a Gaza con ayuda humanitaria, con la finalidad de romper el asedio y la ocupación israelí en Palestina.

Dentro de una de estas embarcaciones se encuentra una estudiante de la UNAM, quien recientemente había pedido pronunciamiento por parte de la universidad, y quien hoy pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Senado de la República y a la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, posicionarse y tomar “acciones firmes ante el genocidio”

“Que el humanismo mexicano y la revolución de las consciencias sea puesto en práctica para la historia universal que nos convoca” compartió Arlin Medrano en su cuenta de X.