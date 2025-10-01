Toma precauciones

Marcha 2 de octubre 2025: ¿Qué calles estarán cerradas y cuáles son las alternativas viales?

Estas son las vialidades que se verán afectadas por la mega marcha del 2 de octubre

Afectaciones viales 2 de octubre
Afectaciones viales 2 de octubre Foto: Especial
Por:
Yosselin Pérez

Este 2 de octubre, como cada año, se llevará a cabo la mega marcha en conmemoración a la masacre estudiantil que se dio en Tlatelolco en 1968, con la finalidad de crear conciencia y exigir justicia social.

A diferencia de otros años, el 2 de octubre del 2025 a los contingentes estudiantiles también se unirán contingentes solidarios con el pueblo Palestino, los cuáles están convocando unirse a la movilización pa exigir la lliberación de Gaza y de la Global Sumud Flotilla.

De acuerdo con el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, el cuál organizó la movilización de este año, este 2 de octubre la movilización será solidaria con el pueblo de Palestina, por lo que se pide llevar banderas y mantas como símbolo solidario.

TE RECOMENDAMOS:
Lluvia del 27 de septiembre inundó distintas colonias de la alcaldía Iztapalapa.
Obras inician este año, asegura

Brugada promete 24 obras hidráulicas en Iztapalapa para atender inundaciones

¿Cuál es la ruta de la mega marcha del 2 de octubre?

Esta marcha, que se convocó para partir a las 16:00 horas, estima que la llegada de los contingentes estudiantiles comience a concentrarse a partir de las 15:00 horas en la Plaza de las Tres Culturas, y seguirá el siguiente trayecto:

  • Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco
  • Avenida Ricardo Flores Magón
  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • Avenida 5 de Mayo
  • Zócalo de la Ciudad de México, el cuál es el destino final
Convocatorias de cotingentes para la mega marga del 2 de octubre en Tlatelolco
Convocatorias de cotingentes para la mega marga del 2 de octubre en Tlatelolco ı Foto: Redes Sociales

¿Qué calles estarán cerradas por la marcha del 2 de octubre?

Esta mega marcha tendrá la concentración de muchas personas jóvenes y adultas que conforman los distintos contingentes que están conocando a la participación, por lo que distintas vialidades se verán afectadas.

Las calles que serán cerradas por la movilización son:

  • Avenida Ricardo Flores Magón
  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • Avenida 5 de Mayo

Debido a esto, las alternativas viales que se recomienda tomar por la mega marcha del 2 de octubre los las siguientes:

  • Avenida de los Insurgentes
  • Chapultepec
  • Circuito Interior
  • Congreso de la Unión (Eje 2 Oriente)
  • Dr. Río de la Loza
  • Fray Servando Teresa de Mier
  • Eje 1 Oriente
  • José María Izazaga

¿Por qué la marcha del 2 de octubre será solidaria con el pueblo de Palestina?

Se dio a conocer que la Flotilla Mundial Sumud fue interceptada por la Marina Israelí, al menos tres embarcaciones fueron abordadas entre las que se encuentran las nombradas Sirius y Alma.

Estas embarcaciones no violentas se dirigían a Gaza con ayuda humanitaria, con la finalidad de romper el asedio y la ocupación israelí en Palestina.

Dentro de una de estas embarcaciones se encuentra una estudiante de la UNAM, quien recientemente había pedido pronunciamiento por parte de la universidad, y quien hoy pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Senado de la República y a la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, posicionarse y tomar “acciones firmes ante el genocidio”

“Que el humanismo mexicano y la revolución de las consciencias sea puesto en práctica para la historia universal que nos convoca” compartió Arlin Medrano en su cuenta de X.

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Exigen investigación por agresión en Patio Santa Fe tras denuncia ciudadana
Inseguridad en Santa Fe

Asaltantes golpean brutalmente a guardias de seguridad en Patio Santa Fe; SSC atiende agresión | VIDEO