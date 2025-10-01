Marcha 2 de octubre 2025: ¿Qué calles estarán cerradas y cuáles son las alternativas viales?

Este 2 de octubre, como cada año, se llevará a cabo la mega marcha en conmemoración a la masacre estudiantil que se dio en Tlatelolco en 1968, con la finalidad de crear conciencia y exigir justicia social.
A diferencia de otros años, el 2 de octubre del 2025 a los contingentes estudiantiles también se unirán contingentes solidarios con el pueblo Palestino, los cuáles están convocando unirse a la movilización pa exigir la lliberación de Gaza y de la Global Sumud Flotilla.
De acuerdo con el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, el cuál organizó la movilización de este año, este 2 de octubre la movilización será solidaria con el pueblo de Palestina, por lo que se pide llevar banderas y mantas como símbolo solidario.
¿Cuál es la ruta de la mega marcha del 2 de octubre?
Esta marcha, que se convocó para partir a las 16:00 horas, estima que la llegada de los contingentes estudiantiles comience a concentrarse a partir de las 15:00 horas en la Plaza de las Tres Culturas, y seguirá el siguiente trayecto:
- Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco
- Avenida Ricardo Flores Magón
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Avenida 5 de Mayo
- Zócalo de la Ciudad de México, el cuál es el destino final
¿Qué calles estarán cerradas por la marcha del 2 de octubre?
Esta mega marcha tendrá la concentración de muchas personas jóvenes y adultas que conforman los distintos contingentes que están conocando a la participación, por lo que distintas vialidades se verán afectadas.
Las calles que serán cerradas por la movilización son:
- Avenida Ricardo Flores Magón
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Avenida 5 de Mayo
Debido a esto, las alternativas viales que se recomienda tomar por la mega marcha del 2 de octubre los las siguientes:
- Avenida de los Insurgentes
- Chapultepec
- Circuito Interior
- Congreso de la Unión (Eje 2 Oriente)
- Dr. Río de la Loza
- Fray Servando Teresa de Mier
- Eje 1 Oriente
- José María Izazaga
¿Por qué la marcha del 2 de octubre será solidaria con el pueblo de Palestina?
Se dio a conocer que la Flotilla Mundial Sumud fue interceptada por la Marina Israelí, al menos tres embarcaciones fueron abordadas entre las que se encuentran las nombradas Sirius y Alma.
Estas embarcaciones no violentas se dirigían a Gaza con ayuda humanitaria, con la finalidad de romper el asedio y la ocupación israelí en Palestina.
Dentro de una de estas embarcaciones se encuentra una estudiante de la UNAM, quien recientemente había pedido pronunciamiento por parte de la universidad, y quien hoy pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Senado de la República y a la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, posicionarse y tomar “acciones firmes ante el genocidio”
“Que el humanismo mexicano y la revolución de las consciencias sea puesto en práctica para la historia universal que nos convoca” compartió Arlin Medrano en su cuenta de X.