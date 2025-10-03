Detienen en Iztapalapa a integrante de célula delictiva ligada al ‘Güero Fresa’

Como parte de las acciones para combatir a los generadores de violencia en la capital, autoridades federales y locales detuvieron en la alcaldía Iztapalapa a Erasmo Carlos Huerta, de 42 años, señalado como integrante de una célula delictiva vinculada al grupo del “Güero Fresa”, dedicada a la venta y distribución de droga, extorsión, cobro de piso y robo en diferentes modalidades.

La captura fue resultado de un operativo conjunto encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

#BoletínSSC | #DETENIDO | Efectivos de la #SSC detuvieron, en @Alc_Iztapalapa, a una persona que probablemente realizó disparos de arma de fuego en contra de un hombre que resultó lesionado, en la colonia #SanLorenzoLaCebada, en @XochimilcoAl.



El personal del #C2 Oriente,… pic.twitter.com/W0e1wRk482 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 3, 2025

De acuerdo con las investigaciones, el inmueble cateado, ubicado en la calle Azucena de la colonia Lomas de San Lorenzo, funcionaba como punto de almacenamiento y embalaje de narcóticos. Tras recabar pruebas sólidas, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez la orden judicial para intervenir la propiedad.

El despliegue policial se llevó a cabo sin violencia, bajo protocolos de uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos, señala un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad. Como resultado, los elementos aseguraron 13 teléfonos celulares, 34 cartuchos útiles, un arma corta, 39 dosis de cocaína, 13 tabletas azules, una ampolleta con líquido y una motocicleta.

Huerta García fue detenido en el lugar, informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica y continuará las investigaciones para determinar el alcance de sus operaciones criminales. El inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial.

Las autoridades recordaron que el detenido será considerado inocente hasta que un juez determine lo contrario. Con este operativo, el Gabinete de Seguridad reiteró su compromiso de mantener la coordinación entre los tres niveles de gobierno para debilitar a las estructuras delictivas que operan en la Ciudad de México y garantizar la seguridad de las familias capitalinas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL