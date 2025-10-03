Siguen hospitalizados 16 policías por agresiones en Marcha del 2 de octubre, informa SSC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que continúan hospitalizados 16 de los 94 efectivos que resultaron lesionados la tarde del jueves 2 de octubre, después de los episodios de violencia registrados en la marcha por la conmemoración de la Masacre de Tlatelolco en el centro capitalino.

Así lo informó el titular de la dependencia, Pablo Vázquez, quien en entrevista con medios puntualizó que, durante la noche, fueron dados de alta 78 elementos.

Junto a los Arcos, atacaron a uniformados con bombas molotov. ı Foto: David Patricio›La Razón

“94 policías fueron trasladados a distintos hospitales para su atención especializada, 78 ya fueron dados de alta durante la noche, 16 permanecen en observación, tres de ellos que se reportan delicados y requerirán más tiempo de tratamiento. Seguiremos informando”, explicó Vázquez Camacho.

En el mismo sentido, el titular de la SSC-CDMX remarcó que tres de los elementos hospitalizados se encuentran en estado delicado. Uno de ellos, informó, respiró aire caliente de una bomba molotov, lo cual le generó daños en vías respiratorias. Mientras que otra mujer fue lesionada con esquirlas en la pierna y tórax.

Un grupo de encapuchados enfrenta a policías frente a Catedral. ı Foto: David Patricio›La Razón

Se espera que la autoridad siga informando el estado de salud de los policías heridos a lo largo del día. Mientras tanto, Pablo Vázquez informó que continúan las investigaciones para encontrar a los responsables de las agresiones, así como daños y robo en establecimientos.

En el mismo sentido, Vázquez Camacho remarcó que el nivel de violencia registrado en la marcha de este jueves fue uno pocas veces visto en años recientes.

Violencia en marcha del 2 de octubre deja más de 120 heridos. ı Foto: David Patricio / La Razón de México.

“No habíamos tenido una expresión tan violenta en los últimos años, el Bloque Negro es un grupo que no había rebasado en sus números máximos 50, 100 personas y el día de ayer estamos estimando que había poco más de 350 personas en acción directa”, explicó a medios.

“No habíamos tenido una expresión tan violenta en los últimos años, el Bloque Negro es un grupo que no había rebasado en sus números máximos 50, 100 personas y el día de ayer estamos estimando que había poco más de 350 personas en acción directa”, abundó.

Este jueves 2 de octubre, día que se recuerda la Masacre de Tlatelolco de 1968, se llevó a cabo una movilización en la zona centro de la Ciudad de México, con una participación estimada de 10 mil personas.

En la misma, se registró la participación del Bloque Negro, el cual cometió daños, saqueos y agresiones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am