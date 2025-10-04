Alerta en CDMX por lluvias y granizo: alcaldías afectadas HOY 4 de octubre

Las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) han emitido este día alertas por lluvias intensas para diversas alcaldías de la Ciudad de México, debido al pronóstico de precipitación fuerte acompañada de actividad eléctrica, posibles granizadas y vientos.

Esta tarde y noche en la Ciudad de México, se prevé ambiente #fresco, intervalos de #chubascos y #lluvias fuertes puntuales, principalmente en el sur, poniente y norte. Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza #OperativoLluvias2025 pic.twitter.com/CVTEgZTbHp — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 4, 2025

Por la presencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante este sábado, la SGIRPC activó la Alerta Amarilla en 9 alcaldías de la CDMX.

Alcaldías en alerta

Aunque los niveles de alerta pueden variar según la intensidad y hora de emisión, algunas demarcaciones han sido mencionadas frecuentemente en pronósticos recientes como zonas de mayor riesgo:

La Alerta Amarilla han sido activadas para alcaldías que podrían recibir lluvias con acumulados entre 15 y 29 mm, así como posible caída de granizo; estas incluyen:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Los vientos serán de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora. Se recomienda a los habitantes de la capital estar alerta a cualquier alerta que pueda ser emitida por la SGIRPC.

También se registraron lluvias ligeras aisladas en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán y Tláhuac. Se prevé que estas lluvias continúen durante la tarde y noche de hoy.

Las autoridades hacen un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas, ya que las fuertes lluvias esperadas serán más intensas en los distintos punto de la ciudad.

Recomendaciones ante las fuertes lluvias

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes durante las lluvias.

No tirar basura en calles ni coladeras para evitar taponamientos

Usar impermeables o paraguas al salir

Mantenerse alejado de postes, árboles y cables eléctricos durante la lluvia

Evitar actividades al aire libre en caso de tormentas eléctricas

A los ciclistas, se les recomienda portar impermeables con materiales reflejantes para mayor visibilidad

Evitar transitar por zonas bajas o propensas a inundaciones

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 911 o a Locatel, al *0311.

En caso de #lluvias, sigue las recomendaciones:

⏺️No arrojes desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje

⏺️Mantén limpias las coladera y banquetas

⏺️Barre el techo de tu casa, no dejes que se acumule basura y hojarasca#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/OJMJswl8c8 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 5, 2025

