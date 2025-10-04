Alerta en CDMX por lluvias y granizo: alcaldías afectadas HOY 4 de octubre

Las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) han emitido este día alertas por lluvias intensas para diversas alcaldías de la Ciudad de México, debido al pronóstico de precipitación fuerte acompañada de actividad eléctrica, posibles granizadas y vientos.
Por la presencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante este sábado, la SGIRPC activó la Alerta Amarilla en 9 alcaldías de la CDMX.
Alcaldías en alerta
Aunque los niveles de alerta pueden variar según la intensidad y hora de emisión, algunas demarcaciones han sido mencionadas frecuentemente en pronósticos recientes como zonas de mayor riesgo:
La Alerta Amarilla han sido activadas para alcaldías que podrían recibir lluvias con acumulados entre 15 y 29 mm, así como posible caída de granizo; estas incluyen:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tlalpan
Los vientos serán de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora. Se recomienda a los habitantes de la capital estar alerta a cualquier alerta que pueda ser emitida por la SGIRPC.
También se registraron lluvias ligeras aisladas en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán y Tláhuac. Se prevé que estas lluvias continúen durante la tarde y noche de hoy.
Las autoridades hacen un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas, ya que las fuertes lluvias esperadas serán más intensas en los distintos punto de la ciudad.
Recomendaciones ante las fuertes lluvias
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes durante las lluvias.
- No tirar basura en calles ni coladeras para evitar taponamientos
- Usar impermeables o paraguas al salir
- Mantenerse alejado de postes, árboles y cables eléctricos durante la lluvia
- Evitar actividades al aire libre en caso de tormentas eléctricas
- A los ciclistas, se les recomienda portar impermeables con materiales reflejantes para mayor visibilidad
- Evitar transitar por zonas bajas o propensas a inundaciones
Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 911 o a Locatel, al *0311.
