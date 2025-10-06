Internados, 5 polis tras ataque el 2 de Octubre

Enfrentamiento entre el bloque negro y policías, en el Zócalo, el 2 de Octubre.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, visitaron ayer los hospitales donde permanecen bajo cuidados cinco de los 94 policías que resultaron lesionados durante los enfrentamientos en la marcha conmemorativa del 2 de Otubre de 1968, y afirmaron que hay acompañamiento para dar con agresores.

De los mil 500 elementos desplegados para contener los disturbios, 94 agentes sufrieron heridas a causa de ataques con bombas molotov, piedras y herramientas por parte del denominado bloque negro.

1 hombre fue detenido por el robo a una joyería del Centro Histórico

Mil 500 policías capitalinos participaron en el operativo de contención

“Estamos haciendo un recorrido aquí en los hospitales con el secretario de Seguridad y todo el equipo de la Secretaría, con el objetivo de seguir visitando a los policías que resultaron lesionados del evento del 2 de Octubre”, expresó Brugada Molina.

En un video publicado en sus redes sociales, la mandataria capitalina destacó la importancia de respaldar las investigaciones y diferenció entre la protesta pacífica y los actos delictivos registrados durante la jornada.

“La Ciudad de México tiene libertad de expresión, punto. Y abajo, aquellos que llegaron a la movilización a golpear, saquear, a cometer delitos, inclusive a robar o quemar a la policía. No tiene nada que ver con la lucha del 2 de Octubre ni con la paz en Gaza”, sostuvo Brugada Molina.

El Dato: Comerciantes de la zona joyera del Centro Histórico denunciaron que la marcha del 2 de octubre dejó un estimado de seis millones de pesos de pérdidas por negocio.

Clara Brugada y Pablo Vázquez, ayer, al visitar a oficiales heridos. Fotos›Captura de video y David Patricio›La Razón

La funcionaria capitalina añadió que quienes cometieron delitos durante la marcha “tendrán que sufrir las consecuencias”, y reiteró su respaldo a los cuerpos de seguridad.

“Mi solidaridad con todos los compañeros y compañeras policías. Ratificamos nuestro compromiso de que se proceda con las investigaciones para que haya detenciones (...) no los vamos a dejar solos y estamos para servirles”, afirmó.

En tanto, Pablo Vázquez informó que 89 policías ya recibieron el alta médica, mientras que el resto continúa bajo atención de los profesionales de la salud.

En la manifestación reporteros y fotoreporteros también resultaron heridos, como sucedió con David Patricio, de La Razón, quien en recibió el golpe de un uniformado en la mejilla izquierda.

Además, otros profesionales de la información resultaron con lesiones debido a los artefactos que lanzaron los encapuchados, como petardos y piedras.

El titular de la SSC indicó que la dependencia brinda “toda la atención, apoyo y orientación jurídica a cada uno de nuestros compañeros”, y agregó que se trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Estamos trabajando por instrucciones de la Jefa de Gobierno con la Fiscalía para nutrir las investigaciones de múltiples carpetas que se han abierto en torno a los delitos cometidos durante la marcha y garantizar que no haya impunidad”, comentó el funcionario.

Durante los disturbios, algunos manifestantes golpearon persianas y lograron entrar a diversos comercios, entre ellos tiendas de conveniencia, farmacias y una joyería ubicada en los arcos del Zócalo.

Personas encapuchadas ingresaron a la joyería y robaron alhajas, por lo que algunos salieron con las manos llenas de collares, aretes y anillos que lanzaron a la multitud. De este último robo hay un detenido, y los agentes le aseguraron algunas de las joyas sustraídas.

También saquearon un supermercado 3B, donde encapuchados entraron y salieron con cajas de alimentos que, al igual que las joyas, fueron repartidas entre los manifestantes.

El operativo inicial de contención —dijo Vázquez Camacho— estuvo conformado por 500 elementos de la Policía Preventiva, Metropolitana, Auxiliar, Bancaria e Industrial, además de personal de Tránsito y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Ante los disturbios, fueron desplegados mil policías adicionales, para un total de mil 500 efectivos.

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, señaló que participaron alrededor de 350 personas del Bloque Negro, encapuchados, “quienes realizaron actos violentos contra civiles, policías e inmuebles”. Se considera la protesta más violenta de esta conmemoración.