Localizan a María Isabella, joven desaparecida en el Ajusco

Aspecto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

María Isabella “L”, quien desapareció el 2 de septiembre de 2025 en San Miguel Arcángel Xicalco, en la alcaldía Tlalpan, en la zona del Ajusco, fue localizada, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX)

La dependencia indicó que la joven de 16 años fue localizada el miércoles 8 de octubre acompañada de una persona cercana a ella.

María Isabella fue trasladada a la Fiscalía Especializada en Desaparición y Búsqueda de Personas (Fipede) para que revisen su estado de salud, se lee en el comunicado de la dependencia.

Una vez sea valorada, María Isabella será reintegrada con su mamá, Pilar, quien estuvo buscándola todo el mes que estuvo desaparecida.

En la zona del Ajusco se han reportado múltiples desapariciones.

Luis Óscar García Ayala desapareció el martes 16 de septiembre; las autoridades encontraron su vehículo abandonado en esta región.

También en el Ajusco desapareció la joven de 19 años Ana Amelí García Gámez; la última vez que fue vista fue en el sitio llamado El Pico del Águila.

