A un mes de explosión de pipa en Puente de la Concordia, nueve personas siguen hospitalizadas

Memorial en honor a quienes perdieron la vida por el accidente en el puente de La Concordia.

A un mes de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, nueve personas continúan hospitalizadas. De las 84 víctimas registradas, 44 ya fueron dadas de alta y 31 perdieron la vida, según informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

La titular de la dependencia, Bertha Alcalde Luján, encabezará este viernes una conferencia de prensa en la que se prevé que peritos especializados amplíen la información sobre las causas del estallido.

Mural en Iztapalapa en honor a "La Abuelita Heroína", que salvó a su nieta con su cuerpo cuando ocurrió la explosión. ı Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con dictámenes preliminares, la fuga de gas se habría originado por una hendidura provocada tras el impacto del vehículo contra un bloque de contención, que se desplazó de su posición original debido al choque. Las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades y esclarecer los hechos.

Alcalde Luján explicó que, con el propósito de acreditar la identidad de las víctimas y estimar los montos de reparación del daño, la Fiscalía instaló unidades móviles del Ministerio Público en los hospitales donde se concentra la mayor parte de los heridos. Entre ellos se encuentran el Hospital General “Dr. Rubén Leñero”, el Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS y el Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”.

Aspecto del Hospital General Leñero donde se encuentran las victimas, donde se encuentran algunas de las víctimas heridas. ı Foto: Cuartoscuro

“Nuestro objetivo es facilitar los trámites y garantizar el acompañamiento a todas las personas afectadas”, afirmó la fiscal capitalina. Añadió que el personal ministerial sigue recopilando testimonios y documentación para integrar las carpetas de investigación.

El día del accidente, el gas fugado se expandió en menos de 30 segundos, cubriendo un radio de más de 200 metros. Una sola chispa bastó para que el fuego envolviera a pasajeros del transporte público, trabajadores del Centro de Transferencia Modal Santa Martha y automovilistas que circulaban por la zona.

Las autoridades capitalinas reiteraron que continuarán las labores periciales y de acompañamiento a las familias, mientras se esperan los resultados definitivos del análisis técnico sobre las causas del siniestro.

