IMPRESIONANTES imágenes de la inundación en Santa Martha que afecta la Línea A | VIDEO

Colapso en drenaje inunda la Línea A del Metro y deja fuera de servicio varias estaciones

Una fuerte lluvia registrada en el oriente de la Ciudad de México provocó severas inundaciones en el tramo Santa Marta–Los Reyes de la Línea A del Metro, afectando tanto la operación del transporte como a cientos de familias en la zona.

El ingreso de agua al cajón ferroviario obligó al Sistema de Transporte Colectivo (STC) a suspender parcialmente el servicio, mientras cuadrillas de mantenimiento trabajaban en el desalojo del líquido y la revisión de instalaciones eléctricas.

De acuerdo con reportes del Metro y autoridades capitalinas, se identificaron dos puntos críticos de anegación.

TE RECOMENDAMOS: Emergencia por lluvias Línea A del Metro CDMX reanuda servicio completo tras suspensión por lluvias

#AvisoMetro: Por fuerte precipitación pluvial en la zona oriente de la Ciudad, la Línea A opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos.



No hay servicio de trenes de las estaciones Guelatao-La Paz.



Toma previsiones — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 11, 2025

En uno de ellos, el nivel del agua alcanzó un metro de altura en un tramo de aproximadamente 250 metros; en otro punto, se extendió por más de 600 metros con niveles de hasta 1.7 metros.

En la fase más crítica, los trabajadores reportaron zonas donde el agua llegó a 2.5 metros, afectando vías, equipos eléctricos y parte del sistema de señalización.

📷 Inundación en Santa Martha 📷

Las vías de la Línea A del Metro y las calles aledañas se encuentran bajo el agua tras las fuertes lluvias de esta noche. pic.twitter.com/q9J1ufQpl3 — NuestroAntiguoIxtapalucaChalco (@IxtapalucaAntes) October 11, 2025

La situación obligó a implementar un servicio provisional de Pantitlán a Guelatao, mientras que el tramo Guelatao–La Paz permaneció fuera de operación. Como medida emergente, la Secretaría de Movilidad habilitó unidades de RTP gratuitas para trasladar a los usuarios entre Guelatao, Santa Marta y La Paz.

🚍 #RTPInforma



En apoyo a las y los usuarios de la Línea A del @MetroCDMX, #MIRTP ofrece servicio gratuito de Guelatao a San Marta, en ambos sentidos.



🕐 Tome precauciones y planifique su viaje. pic.twitter.com/BPkn7mlLDc — Red de Transporte de Pasajeros-RTP (@RTP_CiudadDeMex) October 11, 2025

El STC Metro informó que la acumulación de agua fue consecuencia de un colapso en el drenaje pluvial y de registros azolvados en los alrededores de Santa Martha Acatitla, una zona históricamente vulnerable a las lluvias.

Vecinos señalaron que, cada temporada, las calles se convierten en ríos y el agua termina filtrándose hacia el túnel del Metro y sus propias viviendas.

Que tragedia es la cdmx.



No me imagino lo que deben vivir a diario las personas que usan el metro de esa línea. pic.twitter.com/6OE73cyUd6 — Instructor TX (@InstructorTX) October 11, 2025

Una línea con antecedentes de inundaciones

La Línea A, que conecta a miles de usuarios entre la Ciudad de México y el municipio mexiquense de La Paz, ha sufrido inundaciones recurrentes en los últimos años, evidenciando la urgencia de una modernización integral y una mejor coordinación entre el Metro y el sistema de drenaje de la capital.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL