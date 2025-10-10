Emergencia en la Línea A

IMPRESIONANTES imágenes de la inundación en Santa Martha que afecta la Línea A | VIDEO

Fuertes lluvias provocan colapso en el drenaje y entrada de agua al túnel del Metro

Colapso en drenaje inunda la Línea A del Metro y deja fuera de servicio varias estaciones
Colapso en drenaje inunda la Línea A del Metro y deja fuera de servicio varias estaciones Foto: Especial
Por:
Mariana Salazar Lozada

Una fuerte lluvia registrada en el oriente de la Ciudad de México provocó severas inundaciones en el tramo Santa Marta–Los Reyes de la Línea A del Metro, afectando tanto la operación del transporte como a cientos de familias en la zona.

El ingreso de agua al cajón ferroviario obligó al Sistema de Transporte Colectivo (STC) a suspender parcialmente el servicio, mientras cuadrillas de mantenimiento trabajaban en el desalojo del líquido y la revisión de instalaciones eléctricas.

De acuerdo con reportes del Metro y autoridades capitalinas, se identificaron dos puntos críticos de anegación.

TE RECOMENDAMOS:
Reabren la Línea A del Metro tras inundación que dejó sin servicio varias estaciones
Emergencia por lluvias

Línea A del Metro CDMX reanuda servicio completo tras suspensión por lluvias

En uno de ellos, el nivel del agua alcanzó un metro de altura en un tramo de aproximadamente 250 metros; en otro punto, se extendió por más de 600 metros con niveles de hasta 1.7 metros.

En la fase más crítica, los trabajadores reportaron zonas donde el agua llegó a 2.5 metros, afectando vías, equipos eléctricos y parte del sistema de señalización.

La situación obligó a implementar un servicio provisional de Pantitlán a Guelatao, mientras que el tramo Guelatao–La Paz permaneció fuera de operación. Como medida emergente, la Secretaría de Movilidad habilitó unidades de RTP gratuitas para trasladar a los usuarios entre Guelatao, Santa Marta y La Paz.

El STC Metro informó que la acumulación de agua fue consecuencia de un colapso en el drenaje pluvial y de registros azolvados en los alrededores de Santa Martha Acatitla, una zona históricamente vulnerable a las lluvias.

Vecinos señalaron que, cada temporada, las calles se convierten en ríos y el agua termina filtrándose hacia el túnel del Metro y sus propias viviendas.

Una línea con antecedentes de inundaciones

La Línea A, que conecta a miles de usuarios entre la Ciudad de México y el municipio mexiquense de La Paz, ha sufrido inundaciones recurrentes en los últimos años, evidenciando la urgencia de una modernización integral y una mejor coordinación entre el Metro y el sistema de drenaje de la capital.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
OPLE intercambian experiencias y retos en elecciones del Poder Judicial
Innovación en elecciones judiciales

OPLES analizan retos y oportunidades de la Elección del Poder Judicial