Colaboran autoridades federales

Detienen a cuatro hombres en cateos en GAM y Azcapotzalco; aseguran más de 600 dosis de droga

Cuatro hombres fueron detenidos durante cateos en las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco; les aseguran más de 600 dosis de droga

SSC-CDMX detiene a cuatro tras cateos en GAM y Azcapotzalco.
SSC-CDMX detiene a cuatro tras cateos en GAM y Azcapotzalco. Foto: SSC-CDMX
Por:
Arturo Meléndez

Cuatro hombres fueron detenidos durante cateos en las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, a quienes les fueron aseguradas más de 600 dosis de droga, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

A través de un comunicado, la SSC-CDMX informó que las detenciones ocurrieron después de un extenso operativo en colaboración con autoridades federales, que siguió a reportes ciudadanos sobre posibles puntos de venta de drogas en las colonias Nueva Atzacoalco y Santa María Malinalco.

A los detenidos les fueron aseguradas más de 600 dosis de droga.
A los detenidos les fueron aseguradas más de 600 dosis de droga. ı Foto: SSC-CDMX

En la primera intervención, realizada en un domicilio de la calle 311, colonia Nueva Atzacoalco, fue detenido un hombre de 53 años, a quien se le aseguraron 175 envoltorios de posible cocaína y 28 bolsitas con hierba verde similar a la marihuana.

TE RECOMENDAMOS:
Lex Ashton ayer al ser detenido por la FGJCDMX.
Lex Ashton es dado de alta; lo aprehenden luego

Detenido por homicidio el atacante en CCH Sur

En el segundo cateo, en un inmueble de la calle Cuatotonque, colonia Santa María Malinalco, fueron detenidos tres hombres de 27, 48 y 59 años, y se aseguraron 400 bolsitas con hierba similar a la marihuana, un teléfono celular y una hoja con números telefónicos.

Los detenidos fueron informados de sus derechos de ley y puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

Ambos inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial mientras se realizan las indagatorias.

Según la SSC-CDMX, además de los elementos de esta dependencia, participaron la Fiscalía General de Justicia (FGJ), así como con personal de la Secretaría de Marina (Semar), la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, destacó que estos operativos son resultado de trabajos de investigación de gabinete y de campo, y reafirmó que la institución “sigue trabajando en coordinación con las instancias del Gobierno de México en acciones operativas y de inteligencia, para construir una ciudad más segura, justa y en paz”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Imagen del video presentado ayer en el que se reconstruyen la trayectoria de la pipa antes de la explosión en La Concordia.
“Hay elementos para imputar a la empresa”: Bertha Alcalde

A exceso de velocidad atribuye peritaje el “pipazo” en Iztapalapa