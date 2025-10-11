Detienen a cuatro hombres en cateos en GAM y Azcapotzalco; aseguran más de 600 dosis de droga

Cuatro hombres fueron detenidos durante cateos en las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, a quienes les fueron aseguradas más de 600 dosis de droga, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

A través de un comunicado, la SSC-CDMX informó que las detenciones ocurrieron después de un extenso operativo en colaboración con autoridades federales, que siguió a reportes ciudadanos sobre posibles puntos de venta de drogas en las colonias Nueva Atzacoalco y Santa María Malinalco.

A los detenidos les fueron aseguradas más de 600 dosis de droga. ı Foto: SSC-CDMX

En la primera intervención, realizada en un domicilio de la calle 311, colonia Nueva Atzacoalco, fue detenido un hombre de 53 años, a quien se le aseguraron 175 envoltorios de posible cocaína y 28 bolsitas con hierba verde similar a la marihuana.

En el segundo cateo, en un inmueble de la calle Cuatotonque, colonia Santa María Malinalco, fueron detenidos tres hombres de 27, 48 y 59 años, y se aseguraron 400 bolsitas con hierba similar a la marihuana, un teléfono celular y una hoja con números telefónicos.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | #CATEO | Policías de la #SSC, en coordinación con agentes de la @FiscaliaCDMX, ambas de la Ciudad de México, con el apoyo de personal de la @SEMAR_mx, @Defensamx1 y de la @GN_MEXICO_, cumplimentaron dos órdenes de cateo en inmuebles localizados en… pic.twitter.com/jdaCmvmyQd — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 11, 2025

Los detenidos fueron informados de sus derechos de ley y puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

Ambos inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial mientras se realizan las indagatorias.

Resultado de trabajos de investigación para el combate a los delitos de alto impacto en seguimiento a denuncias ciudadanas, compañeros de @SSC_CDMX, con apoyo de agentes de la @FiscaliaCDMX, ejecutaron dos órdenes de cateo en @TuAlcaldiaGAM y @AzcapotzalcoMx.



Fueron detenidos… pic.twitter.com/ZO7W27MyXE — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 11, 2025

Según la SSC-CDMX, además de los elementos de esta dependencia, participaron la Fiscalía General de Justicia (FGJ), así como con personal de la Secretaría de Marina (Semar), la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, destacó que estos operativos son resultado de trabajos de investigación de gabinete y de campo, y reafirmó que la institución “sigue trabajando en coordinación con las instancias del Gobierno de México en acciones operativas y de inteligencia, para construir una ciudad más segura, justa y en paz”.

