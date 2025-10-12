Coyoacán reduce 27% incidencia delictiva: Giovani Gutiérrez destaca trabajo coordinado y Escudo Coyoacán

La reducción del 27% en la incidencia delictiva de alto impacto en Coyoacán -anunciada por la Jefa de Gobierno- es un logro compartido con las autoridades federales y locales, así como resultado de un compromiso por hacer de Coyoacán un lugar más seguro para quienes aquí viven y nos visitan, dijo el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar.

El titular de la demarcación recordó que, desde hace cuatro años, cuando dio inicio su primer periodo a cargo del gobierno de Coyoacán, se asumió un compromiso real con la ciudadanía y por ello se puso en marcha la política humana en seguridad, Escudo Coyoacán. El siguiente paso importante fue lograr una coordinación efectiva con las fuerzas federales como la Marina, Defensa y la Guardia Nacional, así como con la SSC.

El plan Escudo Coyoacán incluye acciones de chatarrización y cierre de chelerías para reducir la incidencia delictiva. ı Foto: Gobierno Coyoacán

Ello se demuestra con las acciones emprendidas como las de esta semana en donde personal de la alcaldía y las autoridades de los demás niveles, han llevado a cabo dispositivos de seguridad, recorridos a pie y casa por casa, así como recorridos de seguridad como el llevado a cabo en las inmediaciones del Bachilleres número 4, a solicitud de padres de familia y vecinos de la zona.

“Sabemos de las preocupaciones reales de un padre o una madre de familia que envía a sus hijas e hijos a la escuela. Sabemos la seguridad de ellas y ellos es primordial al entrar y salir del plantel, por ello, hemos puesto en marcha estos recorridos a fin de desincentivar actos delictivos, consumo de bebidas alcohólicas, así como para brindar entornos seguros de las y los estudiantes al acudir a su escuela”, dijo Gutiérrez Aguilar.

Aunado a ello, esta semana se realizaron los recorridos usuales de seguridad. El primero, nocturno, tuvo lugar en la unidad habitacional CTM IX, en la zona que circundan las avenidas Manuela Sáenz y Rosa María Sequeira, pero también se visitaron las secciones VI y VII de la misma unidad, acompañados por la Guardia Nacional y la Marina.

El siguiente recorrido se realizó en la colonia Villa Coyoacán, en la zona Miguel Ángel de Quevedo y calle Tres Cruces, en donde participó la Marina y personal de la Policía Auxiliar asignada a la demarcación. En este recorrido se realizaron más de 70 entrevistas con personas que se encontraban en los domicilios y se les entregó igual número de folletos con los datos y número telefónicos para reportar cualquier tipo de emergencia o incidencia.

Personal de la alcaldía y de seguridad realiza recorridos de vigilancia en las inmediaciones del Bachilleres 4 a petición de padres de familia. ı Foto: Gobierno Coyoacán

El alcalde concluyó: “Los recorridos nocturnos, a pie, casa por casa y acciones como chatarrización, recuperación de espacios públicos y cierre de chelerías ilegales, por supuesto que dan resultados. Nosotros no dejamos un folleto en un domicilio, nosotros nos entrevistamos con la gente, le preguntamos sobre sus necesidades y establecemos un canal de comunicación directo con ellos. Aún nos falta, pero así vamos a seguir redoblando esfuerzos”.

am