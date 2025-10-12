Hombre intenta arrojarse desde estructura del Metro Mixcoac; policías logran rescatarlo

Un hombre de 37 años con el torso desnudo y presuntamente bajo los efectos del alcohol intentó lanzarse desde la techumbre metálica de poco más de dos metros de altura que cubre la entrada de la estación Mixcoac de la Línea 7 del Metro.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y de la Policía Auxiliar (PA) realizaban recorridos de vigilancia sobre avenida Revolución y Benvenuto Cellini. Allí detectaron al hombre parado sobre la techumbre del acceso principal, quien mostraba intención de lanzarse.

Además de subirse a la estructura, el hombre, cuya identidad no se ha hecho pública, se colgó de uno de los barrotes y comenzó a balancearse, mientras elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Policía le pedían que se detuviera.

▶ #Video | La estación Mixcoac del Metro fue el escenario de un momento de gran tensión cuando un hombre de 37 años intentó arrojarse desde la estructura metálica del acceso. Según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban su recorrido habitual cuando… pic.twitter.com/YLDqSu7m5v — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 13, 2025

Los rescatistas intentaron dialogar con él y, luego de unos minutos, colocaron una camilla de rescate por si decidía saltar y así evitar que se lesionara; pero el diálogo no dio frutos, por lo que luego de un momento el hombre terminó por caer sobre la camilla para luego aterrizar en el suelo.

Inmediatamente los policías y demás personal lo tomaron del brazo, lo esposaron y se lo llevaron a la patrulla para ser presentado ante el Juez Cívico, quien definirá su situación jurídica.

