Bloqueo en Tlalpan lunes 13 de octubre: Estas son las alternativas viales

La construcción de la nueva ciclovía sobre la Calzada de Tlalpan a causado descontento en diversos grupos civiles, por lo que desde que comenzó esta construcción se han dado diversas movilizaciones en contra de este proyecto.

Manifestantes bloquearán Calzada de Tlalpan este lunes 13 de octubre alrededor de las 15:00 horas, debido a la nueva construcción de una ciclovía en la zona.

Apenas este domingo los habitantes de la zona, automovilistas y comerciantes expresaron su descontento con la construcción de una nueva ciclovía en la zona.

Específicamente en la Plaza Tlaxcoaque ya se comenzó con la colocación de los primeros pilotes de esta llamada calzada flotante, por lo que se colocaron mantas y cartulinas en las que se podían leer mensajes de rechazo a esta construcción.

Asimismo, diversos usuarios han expresado su descontento con las afectaciones viales que se han desatado desde el cierre de vialidades por la construcción de esta ciclovía, mediante fotografías y videos en los que se puede observar que el tráfico ha aumentado en Calzada de Tlalpan.

Descontento en redes sociales y movilizaciones por ciclovía ı Foto: Redes Sociales

¿Por qué se va a cerrar la circulación de Calzada de Tlalpan el lunes 13 de octubre?

Esta construcción también despertó el descontento por parte de trabajadoras sexuales, por lo que estas están convocando a un cierre de esta vialidad a la altura de Metro Viaducto a las 15:00 horas de este lunes.

En esta movilización se espera la participación de asociaciones, personas de la comunidad LGBTIQ+, y aliadas y aliados con las trabajadoras sexuales, para exigir los acuerdos que se habían pactado con el gobierno de la Ciudad de México como son el reconocimiento, seguridad, alimentación, vivienda y salud.

“La construcción de una ciclovía en Calzada de Tlalpan está sirviendo como una excusa para desalojar a las trabajadoras se*uales de Calzada de Tlalpan y no lo permitiremos.” Se lee en publicación de la convocatoria que está acompañada de un mensaje en el que se externa el descontento con la construcción de una ciclovía en la Calzada de Tlalpan

¿Cuáles son las alternativas viales a la Calzada Tlalpan?

Para evitar que el bloqueo de vialidades de la Calzada Tlalpan afecte la ruta de algunos automovilistas, se recomienda que tomen las siguientes alternativas viales:

Eje 2 Oriente

Dr. José María Vértiz

Se recomienda que los usuarios de transporte público y los conductores planifiquen sus trayectos con anticipación para evitar la zona afectada y así poder reducir el tiempo en sus respectivos traslados mientras se reestablece la circulación.