Atacan a exabogado de Billy Álvarez en Ciudad Judicial; tirador detenido

Un joven de 18 años disparó e hirió de gravedad al abogado David Cohen Sacal, en los juzgados de Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. La víctima representó al exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Billy Álvarez Cuevas.

El ataque se dio en el número 119 de la avenida Niños Héroes, esquina con la calle Doctor Claudio Bernard, donde se ubica el edificio José María Morelos y Pavón del Tribunal Superior de Justicia de la capital, corazón de Ciudad Judicial.

2 abogadas fueron asesinadas en 2023 y 2024 en el sitio

18 años de edad tiene Héctor “N”, presunto agresor del abogado

De acuerdo con los primeros reportes de la SSC, el abogado caminaba sobre las escalinatas del lugar, cuando un hombre, de nombre Héctor “N” sacó de entre sus ropas un arma de fuego, le disparó en la cabeza e intentó huir.

Un elemento de la Policía de Investigación, quien transitaba por la zona, repelió la agresión a tiros, por lo que hirió al presunto criminal. Agentes trasladaron al sospechoso a un nosocomio bajo resguardo policial. Uniformados aseguraron al sospechosos una motocicleta y el arma que portaba.

En un inicio, el detenido refirió ser menor de edad; sin embargo, una vez acreditado que tiene 18 años, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación del Delito de Homicidio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El Dato: En abril, sicarios dispararon en contra del vehículo del magistrado en materia penal Ramón Alejandro Sentíes Carriles.

Cohen Sacal participó en distintos litigios, entre los que destacan el de la Cooperativo la Cruz Azul, en 2021, en el que representó a Billy Álvarez Cuevas, hoy procesado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 114 millones de pesos a través de empresas fantasma.

Otro caso fue el ocurrido en 2023 al defender al socio mayoritario de la empresa CV Directo, Suave y Fácil, Luis Epelstein Rapaport, pues socios minoritarios denunciaron al empresario, porque en el proceso de venta de la empresa, obtuvo créditos de BBVA y CIbanco por 600 millones de pesos con cargo a la empresa, pero que terminaron en sus cuentas personales.

Cohen Sacal también representó a David Peñaloza Sandoval y su hijo, actual director de Pinfra, David Peñaloza Alanís, en un litigio por unos terrenos en la carretera federal México-Toluca en 2023.

Hasta el cierre de esta edición, el abogado permanecía hospitalizado y su estado de salud era reportado como grave, por lo que recibía atención médica.

“De acuerdo con los reportes más recientes del personal médico que atiende al lesionado, la persona se encuentra en estado muy grave y actualmente está siendo intervenida quirúrgicamente en un hospital de la Ciudad de México”, indicó la Fiscalía local.

El atentado sucedido ayer provocó una intensa movilización de las autoridades capitalinas, las cuales acudieron a la Ciudad Judicial y cercaron la misma.

Por medio de un comunicado, la Fiscalía capitalina informó que mantiene abierta una investigación para “esclarecer las causas y circunstancias del evento, establecer las responsabilidades penales que correspondan y garantizar el acceso a la justicia para la víctima y sus familiares”.

En abril pasado, ahí mismo, fue baleado el chofer del magistrado en materia penal Ramón Alejandro Sentíes Carriles; en hechos distintos dos abogadas fueron asesinadas también en la zona: Felicita Mazariegos, en septiembre de 2024, y Georgina Salinas Pozo, en junio de 2023.