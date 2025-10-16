Capturan a otro ligado al ataque contra abogado

Donovan “N”, luego de ser detenido por elementos de la policía capitalina, ayer, en la alcaldía Iztapalapa.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre la detención de Donovan “N”, de 20 años, quien presuntamente está relacionado con el homicidio del abogado David Cohen Sacal, el pasado 13 de octubre en la Ciudad Judicial.

De acuerdo con la dependencia capitalina, agentes analizaron las cámaras de seguridad del C2 para buscar e identificar al sospechoso, quien luego del crimen huyó del lugar rumbo al oriente de la capital.

“Los oficiales identificaron a un sujeto que huyó del sitio en dirección a la zona oriente de la ciudad. Por ello, los uniformados realizaron un dispositivo de búsqueda, con vigilancias fijas, móviles y discretas, así como patrullajes de reconocimiento en la alcaldía Iztapalapa”, indicó la SSC.

TE RECOMENDAMOS: Al día 8 infantes dan a luz Sólo 2 violaciones contra niñas son denunciadas por cada 10 embarazos

17 cartuchos útiles le aseguraron policías a Donovan “N” tras su detención

El sujeto, presuntamente, presuntamente participó en el ataque en contra de Cohen Sacal frente a las escaleras del edificio José María Morelos y Pavón, cercano a la avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard.

Entre las personas a quienes la víctima representó están el exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Billy Álvarez Cuevas; al socio mayoritario de la empresa CV Directo, Suave y Fácil, Luis Epelstein Rapaport; a David Peñaloza Sandoval y su hijo, actual director de Pinfra, David Peñaloza Alanís.

La autoridad precisó que en la autopista México-Puebla, en la colonia Emiliano Zapata, policías observaron que las características del joven coincidían las del sujeto buscado; además,se comportaba raro y guardaba objetos en una mochila.

La secretaría indicó que los uniformados le hicieron una revisión preventiva y le hallaron 10 bolsitas y una mediana con mariguana, cuatro dosis crystal, un arma de fuego corta, 17 cartuchos útiles de diferentes calibres, cuatro teléfonos celulares y diversas prendas de ropa.

El martes, la fiscala capitalina, Bertha María Alcalde Luján, informó que al menos dos personas participaron en el ataque directo al litigante, uno de ellos, Héctor “N”, quien disparó el arma y está detenido.